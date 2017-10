Francisco Marín en TVN: “Debemos privilegiar la vida, los ecosistemas y las comunidades”

Francisco Marín, sociólogo, investigador y escritor, es postulante a senador por la Región de Valparaíso independiente apoyado por el Frente Amplio, tuvo un espacio para promover sus posiciones en televisión abierta. Para comenzar, el candidato declaró que “la ciudadanía está cansada de este sistema, de este modelo de corrupción y de explotación de las personas, de contaminación del Medio Ambiente, de saqueo de las transnacionales”, asegurando que hay muestras de que el país apuesta por un modelo “que no privilegie la propiedad de un pequeño grupo de personas, sino que el bien común de todos. Mi intención es aportar a esa transformación”.

Cuestionado sobre cuánto apoyo tienen los cambios que propone, el sociólogo recordó que desde 2011 millones de personas han marchado exigiendo cambios en educación, salud, pensiones y terminar con la sobre explotación del Medio Ambiente. Aseguró que de llegar al Congreso, su primer objetivo será acabar con la privatización del agua. “Debemos nacionalizarla e imponer que esta se distribuya a las comunidades, como es en todas partes del mundo”, afirmando que el agua no puede estar concentrada en personas que tienen contactos con la Dirección General del recurso. El candidato criticó el actual Código de Aguas, pues considera que “antes estaba unida la propiedad de la tierra con el agua que la alimentaba, y eso se acabó”, generando relevantes problemas en localidades como Petorca, Cabildo y La Ligua, agregando que no hay otro país que haya privatizado sus aguas como Chile. “Lo primero que debemos garantizar es el derecho de las comunidades de campesinos, de personas que viven en su tierra, que tengan derecho a la vida. El agua es un derecho humano fundamental y eso debemos garantizar”.

El modelo chileno en cuestión

Marín se declara un férreo defensor del cobre. El mineral concentra gran parte de la actividad económica de Chile, pero el candidato asegura que es“el gran tema de nuestro país es que las grandes mineras no pagan impuestos”, debido a que las compañías aprovechan un resquicio legal que les permite pagar tributos no sobre su venta, como en gran parte del mundo, sino sobre su utilidad y, declarando pérdidas operacionales, no pagan impuestos gracias a la reforma tributaria de junio de 1990. El sociólogo asegura que se debe modificar esta norma pues “aquí no se necesita ser de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Se necesita ser una persona digna que ame nuestro país”. Citó el precedente de que “En 1971 el cobre fue nacionalizado por unanimidad del Parlamento chileno. Yo soy partidario de la renacionalización del cobre, pero lo primero es que las empresas paguen lo que tienen que pagar”.

El candidato al Senado aseguró que “tenemos que tomar todos los elementos que la tecnología aporta pero agregando el respeto por la naturaleza y las buenas personas, el buen vivir” que nos muestran las tradiciones de los pueblos originarios. “El modelo capitalista industrial nos está llevando al fin del planeta. No podemos seguir con este modelo de contaminación, de extractivismo, de depredación de la vida. Estoy contra las termoeléctricas y la destrucción de nuestro país”. “Nunca vamos a ser todos iguales, pero es muy importante que todos tengan por lo menos para una vida digna”. “Propongo un sistema para privilegiar la vida y la protección nuestros ecosistemas y nuestras comunidades”.

