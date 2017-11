Hasta las dos de la madrugada estuvieron reunidos los representantes de los partidos y movimientos que forman parte del Frente Amplio en la sede de Revolución Democrática, con el objetivo de definir la postura que fijará el bloque en la segunda vuelta presidencial.

Si bien no se llegó a un acuerdo para dar a conocer una declaración pública tras la cita, lo que se presentará esta tarde, sí alcanzaron un consenso en que no llamarán a votar por el abanderado del oficialismo, no negociarán “absolutamente nada”, “que Guillier no es lo mismo que Piñera” y que serán oposición gane quien gane.

En este sentido, la postura del FA sería llamar a Alejandro Guillier a recojer el programa de gobierno del bloque para entusiasmar al electorado del conglomerado.

En la reunión se hicieron presentes Rodrigo Echecopar y Miguel Crispi de RD; Constanza Schonhaut del Movimiento Autonomista; Karina Oliva de Poder y Octavio González del Partido Humanista, y Beatriz Sánchez, quien llegó al encuentro acompañada de su ex jefe de campaña, Sebastián Depolo.