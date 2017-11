Durante la tarde de este jueves el Frente Amplio dio a conocer su posición como conglomerado ante la segunda vuelta de la elección presidencial del próximo domingo 17 de diciembre. En una conferencia de prensa encabezada por Beatriz Sánchez, el FA no llamó a votar por Alejandro Guillier, pero sí convocó a la ciudadanía a ir a sufragar.

La ex candidata a La Moneda leyó un comunicado en donde se señala que en el “nuevo ciclo político” que se inauguró tras la primera vuelta de las elecciones, “los ciudadanos no buscan ser pauteados en sus decisiones políticas y, como hemos dicho, no somos ni nos sentimos dueños de los votos de las personas”. En ese sentido, agregó que el primer llamado del Frente Amplio a cada uno de sus votantes es “a reflexionar y a expresarse en las urnas en esta segunda vuelta de acuerdo a sus propias convicciones y análisis”.

Sánchez porfundizó en esa idea sosteniendo que “en el Frente Amplio confiamos en el voto de la gente y por eso esperamos que quienes nos apoyaron concurran a las urnas este 17 de diciembre”. “El poder está en ustedes y así debe expresarse”, apuntó.

La periodista se refirió también al abanderado de la derecha, planteando que la preocupación del conglomerado de izquierdas “es Chile”, por lo que -dijo- “no nos da lo mismo quien gobierne”. “Sabemos que Sebastián Piñera representa un retroceso, más desigualdad y exclusión, menos derechos, menos libertades, un sentido completamente contrario a las demandas que día a día escuchamos en la calle y en todos los espacios”, advirtió.

Dicho esto, apuntó a la posición que ha tomado Alejandro Guillier en este escenario de interpelaciones, señalando que “precisamente por esas demandas tan sentidas, la ciudadanía necesita mayor claridad de la Nueva Mayoría respecto a si se van a eliminar las AFP, si se asegurará educación de calidad sin deudas ni lucro, y si se democratizará efectivamente el país con una Asamblea Constituyente y justicia tributaria”.

Por último, Sánchez agregó sobre la relación con el oficialismo que “aquí no cabe una negociación, pues no buscamos cargos, no buscamos cupos ni un co-gobierno, del mismo modo que no demandamos guiños hacia el Frente Amplio”. “No se trata de dialogar con nosotros, sino que con las personas que mayoritariamente apoyan estos cambios en la sociedad”, afirmó.