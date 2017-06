Gobierno apunta a Piñera por gratuidad: “Él está en contra”

La vocera de gobierno, Paula Narváez, respondió a la críticas del precandidato de Chile Vamos Sebastián Piñera a las reformas implementadas durante los últimos 4 años.

Esta mañana en el programa Estación Moneda de Radio Zero, Radio Duna y La Tercera, el ex mandatario sostuvo que la herencia de la Presidenta Bachelet no son las reformas por “la gran cantidad de chilenos que las rechazan”.

La vocera dijo que el precandidato “está en campaña y creemos que es parte de una estrategia comunicacional. Y él ya decidió establecer al Gobierno como un adversario y el Gobierno no puedo distraerse respondiendo al candidato criticas no constructivas, que no están a la altura de un ex presidente (…) que no reflejan la realidad del país”.

Piñera arremetió contra la reforma educacional, y aseguró que “prometer gratuidad universal a 8 meses de que termine el Gobierno es engañar el país”. Al respecto, la vocera contestó: “El que engaña al país es él porque este gobierno ha planteado responsable de que la gratuidad es un horizonte al que debemos avanzar, porque tenemos una convicción de que la educación es un derecho, no es un tema de campaña”.

“El candidato de Chile Vamos debe sincerar su posición y señale que no le gusta la gratuidad porque esto en esto tenemos visiones completamente distintas sobre lo que es la educación. Nosotros como gobierno y como conglomerado de centro izquierda creemos que es un derecho que tenemos que garantizar”, recalcó la ministra.

El Ciudadano