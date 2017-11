Grupo anarquista se adjudica instalación de mochila explosiva en sede DC de Ñuñoa

El grupo anarquista “Amigxs de la Pólvora” se adjudicó el operativo que incluyó poner una mochila explosiva en la sede de la democracia Cristiana en Ñuñoa.

A través de un comunicado, detallaron que “la madrugada del pasado 31 de octubre del presente año, volvimos a trepar los muros que resguardan la infamia, la blasfemia y la impunidad, para colocar una de nuestras mochilas explosivas en la puerta de la sede de la Democracia Cristiana, ubicada en Duble Almeyda #2462, comuna de Ñuñoa, evitando de paso, lastimar a cualquier transeúnte curioso, en una noche de acción en la que otro grupo también pasó a la ofensiva”.

“Hoy nosotrxs lanzamos nuestra rabia iracunda sobre la guarida de la socialdemocracia, es básicamente por los mismos motivos: Demostrar que estxs parasitxs están al servicio de lxs capitalistas, imperialistas norteamericanxs y empresarixs inescrupulosxs”, añadieron los miembros de “Amigxs de la Pólvora”.

En la extensa declaración, critican al partido democristiano por su actuación en una serie de hechos, tras lo cual concluyen que “la DC no solo es un eslabón más al servicio de lxs ricxs y poderosxs a quienes protegen en sus tácticos puestos de Poder, sino que también han actuado premeditadamente no solo como dique de contención de las fuerzas de la izquierda radicalizada, sino que en muchos casos la ha combatido abiertamente, como se pudo apreciar durante su política de pacificación de la tutelada democracia pactada”.

“Por eso, si no les atacamos en los lugares donde convergen, si no les demostramos nuestro infinito odio y desprecio, nunca dejaremos de padecer las miserias que generan el Estado/Capital, ya que mientras sean estas basuras las que nos gobiernen -y no nosotrxs mismxs-, seguiremos sometidxs al régimen capitalista que tanto daño nos hace”, añadieron los “Amigxs de la Pólvora”.

Los autores del ataque aclararon que no creen “en la justicia de la fiscalización, ni en tribunales burgueses, donde la pantomima que pretenden hacernos creer, en la que supuestamente estxs pillxs criminales y terroristas del Estado son juzgadxs, no es más que un show televisado para mantener contentxs a lxs ingenuxs. Por el contrario, creemos en la justicia callejera, la que con su sabia prudencia sabe esperar el momento oportuno para obrar”.

