Esta mañana, el candidato presidencial de la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier, participó en el programa “Bienvenidos” de Canal 13. En el espacio televisivo entregó definiciones en torno a la posibilidad de condonar la deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE), que mantiene a miles de personas morosas sólo por ingresar a la educación superior.

“El Frente Amplio quiere ‘no más CAE’. Es una deuda millonaria que hoy el Estado no está en condiciones. Por lo tanto, yo no puedo andar ofreciendo cosas que sé que no hay recursos”, señaló el ex lector de noticias.

“Una cosa es dar un discurso testimonial, que respeto, pero cuando tú vas a ser presidente de Chile, tienes que ser extremadamente responsable con las cosas que tú propones”, añadió.

El senador por Antofagasta especificó además que su propuesta consiste en condonar la deuda para aquellas personas con menos capacidad de pagar, medida que tendría un costo de US$ 350 millones.

En este sentido, precisó que “hay familias que están metidas en una deuda con el CAE de la que no van a poder salir, porque los intereses se los van comiendo. Vamos a hacer que el Estado asuma las tasas de interés, o sea, ‘no interés, pague la deuda’. Pero aquellos que no pueden pagar, que deben ser unas 350 mil familias, el Estado tiene que hacerse cargo”.