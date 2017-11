La eliminación “de inmediato” de la deuda del CAE al 40% más pobre de los deudores, y el fin del “monopolio” de las AFP, fueron dos de las propuestas dadas a conocer la tarde de este lunes por el candidato oficialista Alejandro Guillier, en un acto realizado en el Teatro Coliseo, donde dio a conocer los principales lineamientos de su campaña con miras a la segunda vuelta presidencial.

“Si en los ’80 la dictadura salvó a los bancos, nosotros en democracia iremos en ayuda de los jóvenes y sus familias. Sacaremos a la banca privada de este negocio. Unificaremos el trato a deudores del CAE y del Fondo Solidario, y por una vez, nos haremos cargo de los morosos que no pueden pagar. Y buscaremos incentivos para el pago, porque esta plata es de todos los chilenos, y la vamos a reinvertir en educación (…) Llevaremos a cero la tasa de interés. Vamos a eliminar de inmediato la deuda del 40% más pobre de los deudores. Los jóvenes no cancelarán mientras no encuentren empleo”, dijo Guillier en su discurso.

El candidato explicó además que los estudiantes “sólo pagarán durante 10 años. Luego la deuda se extinguirá. A los actuales deudores morosos los sacaremos de Dicom. Esta propuesta tiene un costo anual de 350 millones de dólares, equivalente al 0,14% del PIB”, sostuvo.

Asimismo, Guillier manifestó que no dará “ni un paso atrás en gratuidad”, anunciando que extenderá este beneficio de Educación Superior Gratuita al 70%, incluidos los Centros de Formación Técnica y sin fines de lucro.

Sobre las pensiones, el periodista y actual senador por Antofagasta anunció la creación de otras alternativas de ahorro para las jubilaciones: “Crearemos un sistema público para que cada chilena y chileno elija donde jubilar. Con nuestra propuesta, aumentaremos de inmediato las actuales pensiones. Vamos a aumentar la Pensión Básica Solidaria para llegar al 80% de la población”, expresó, añadiendo que “no tiene por qué ser una sola forma de ahorro previsional en una economía de mercado”.

En ese sentido, en su discurso, Guillier aprovechó de criticar a su contrincante, el empresario Sebastián Piñera, quien en los últimos días dio un giro radical a su postura sobre la gratuidad en la educación superior: “Nosotros no andamos buscando votos, entregando nuestros principios y banderas. Nosotros creemos en la gratuidad en la educación, pero no como un banco electoral para obtener beneficios transitorios” afirmó.

Finalmente, respecto al tema constitucional, Guillier confirmó que seguirá adelante con el Proceso Constituyente iniciado por el gobierno de Michelle Bachelet, asegurando que si la iniciativa no es aprobada por el Parlamento, llamará a un plebiscito para que la ciudadanía se manifieste.