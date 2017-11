Hija de Joaquín Lavín rompe el silencio: “Me duele que a mi papá no le importe mi familia”

Una reveladora entrevista concedió el matrimonio entre Isaac Givovich y Asunción Lavín, esta última hija del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín. En conversación con revista Caras, se refirieron al caso que los mantiene enfrentados con el político de la UDI, relacionado con posibles irregularidades en la fallida campaña senatorial por la quinta región que protagonizó en 2005.

“Cuando empiezo a recibir facturas de los proveedores yo debía facturarlas a su vez a la campaña, y fue ahí cuando Cristina Bitar (jefa de campaña) me dijo que no podía facturarle a Joaquín Lavín, pero que sí lo hiciera a la UDI y a empresas a las que no les había prestado servicios. Me negué porque entendí que era un delito. Hablé con el contador y me dijo simple: ‘no declares las compras, no factures a nadie y te olvidas’. Así lo hicimos, en una época en que no había problemas de financiamiento irregular de la política”, comentó Givovich a Caras.

En tanto, Asunción Lavín relató que decidió revelar que su padre les había instruido ocultar gastos de campaña, porque se casó de sacrificar a su esposo e hijos. “Me duele que a mi papá no le importe mi familia”, aseveró.

“Que mi papá niegue todo es el primer dolor, pero que expongan nuestra vida y matrimonio; que inventen y barran el piso con nosotros, ¡no lo voy a permitir! Con Isaac peleamos por una causa justa”, aseguró Asunción Lavín.

El Ciudadano