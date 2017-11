Hugo Gutiérrez dice que “no le cree” a Fulvio Rossi y pide que se investigue un posible autoatentado

El diputado Hugo Gutiérrez (PC) sostuvo este miércoles que “no le cree” al senador Fulvio Rossi (ex PS), quien durante la jornada de hoy fue apuñalado en el abdomen y se encuentra hospitalizado en Iquique.

En declaraciones a Publimetro, el parlamentario dijo que se reunió con las policías de Carabineros y PDI, “para que esta eventual agresión sea rápidamente pesquisada y detenidos los agresores”, añadiendo que “tiene que ser investigado a la brevedad, porque no le creo nada a Rossi. Que se investiguen todas las hipótesis, incluyendo la del autoatentado”.

“Que haya dicho que escuchó el acento de un extranjero cuando fue atacado es parte de su campaña. Está estigmatizando a los extranjeros”, dijo Gutiérrez, en alusión al enfoque que la campaña de Rossi ha puesto en el “control” de los inmigrantes.

En ese sentido, Hugo Gutiérrez recordó el accidente ocurrido por Rossi el lunes: “Él no se había volcado con su automóvil, no ocurrió eso, pese a que todos los medios indicaron eso. Un vehículo de su comitiva chocó con algo, un camión creo, pero no iba él adentro. Eso era mentira, él nunca se volcó en su automóvil”, dijo el diputado comunista.

Tras el ataque de este miércoles, Fulvio Rossi quedó hospitalizado, sin riesgo vital. Según informó la Fiscalía, el parlamentario informó que el atacante “tenía acento extranjero y que sería una persona de raza negra”. El parte médico, en tanto, confirmó que el senador recibió un golpe en la cabeza y que recibió una estocada cuya profundidad “no alcanzaba la zona de la pared abdominal profunda”.