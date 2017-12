En gloria y majestad quería reaparecer públicamente la controvertida ex candidata a diputada de la UDI, Loreto Letelier. Sin embargo, no pudo ser.

Esto porque la ex postulante al Congreso asistió a un acto de campaña del candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, pero debió retirarse antes del inicio de la puesta en escena por el cumpleaños del presidenciable, realizada en Quinta Normal.

Según contó a Emol, el diputado Nicolás Monckeberg se acercó a ella y le pidió que abandonara el lugar. “Aquí yo vengo o apoyar, somos todos de Chile Vamos, y la idea es que el Presidente Piñera salga electo (…). Nicolás estaba medio complicado, pero son cosas de él. Me dijo ‘mira es una cuestión que la organicé yo’ y como hubo cierta polémica con mi candidatura me pidió que me retirara, pero yo venía a entregarle todo mi apoyo al Presidente Sebastián Piñera”, comentó Letelier al portal de noticias.

Letelier genera anticuerpos por su condenable postura frente al Caso Quemados. Meses atrás, dijo que las víctimas, Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas Denegri, fueron las culpables de ser quemados por una patrulla militar en julio de 1986, en plena dictadura militar.