Investigación afirma que Piñera compró 118 mil hectáreas en Chiloé a través de una sociedad offshore

Una nueva arista que cuestiona la ética en la forma de hacer negocios de Sebastián Piñera apareció a horas de la tarde del pasado miércoles.

En esta oportunidad la denuncia es que el actual precandidato presidencial de la UDI, RN y el PRI, utilizó una empresa offshore en Panamá como vehículo para adquirir 118 mil hectáreas en Chiloé.

El artículo periodístico fue realizado por el periodista Jorge Rojas para The Clinic. En este se informa que el traspaso del paño se realizó en diciembre de 2004, y ocurrió automáticamente luego de la venta a Bancard International Investment, relacionada al ex mandatario y domiciliada en las Islas Vírgenes, de la sociedad Parque Chiloé Overseas INC, propietaria de la cantidad de hectáreas.

“Por instrumento privado otorgado con esta fecha, la sociedad denominada Continental Pacific LLC, vendió a Bancard International Investment la totalidad de las acciones de la sociedad denominada Parque Chiloé Overseas INC, constituida y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá”, se puede leer en las escrituras de venta publicadas por el medio citado.

Junto con esta cuña, se añadió una declaración emitida por un abogado tributarista, quien explicó el modus operandi de Piñera para no pagar impuestos en Chile. “Como la dueña de la sociedad ahora está en el extranjero, debe tributar de acuerdo a las leyes de Panamá, por lo que estas tierras nunca más van a pagar impuesto a la renta en Chile”, afirmó.

En esas tierras fue que el actual precandidato presidencial inauguró el parque Tancauco, pasando por alto el aviso de Juan Luis Ysern, obispo de Ancud, autoridad eclesiástica que le informó que parte de ese mismo terreno estaba siendo reclamado por dos comunidades hulliches.