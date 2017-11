Temprano comenzó la jornada electoral para el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. Antes de sufragar, el jefe comunal porteño acompañó al candidato a diputado del Frente Amplio, Jorge Rauld, a realizar su voto en el colegio Carlos Cousiño, en el plan de la ciudad. Posteriormente, se dirigió hasta la escuela Ernesto Quiroz Weber, del cerro Placeres, para ejercer su deber cívico.

Ahí, tras depositar sus votos en la urna, el alcalde conversó con la prensa, reiterando su llamado a la participación ciudadana: “Esta elección es muy importante para el país y para nuestra ciudad. No dejemos que sean otras manos, otros ojos, otras personas, las que decidan por nosotros. Ya sabemos lo importante que es votar, lo demostramos el año pasado con la elección municipal, donde no era indiferente quien resultara electo alcalde, así que la invitación que yo hago a todos los vecinos y vecinas del país, y particularmente de Valparaíso, es que se acerquen a los centros de votación”, señaló.

Sobre la elección a nivel nacional, Sharp vaticinó que el Frente Amplio “va a tener un muy buen resultado electoral, creo que hoy se consolida como una fuerza política distinta a la Nueva Mayoría y a la Derecha, y en consecuencia, yo espero que podamos tener la mayor bancada de diputados y senadores posible, una presencia por primera vez en los consejos regionales a lo largo de todo Chile, y ojalá, coronar el paso a segunda vuelta con nuestra candidata Beatriz Sánchez, que en las últimas dos semanas ha hecho una campaña tremenda”, expresó.

El alcalde autonomista reiteró, en ese sentido, su visión sobre el rol de su coalición en el futuro: “A mi juicio, esta es una elección que va a cambiar la política para siempre, pues por una parte aparecen fuerzas nuevas como el Frente Amplio, y en segundo lugar, hay otras fuerzas como lo que fue la Concertación, hoy Nueva Mayoría, que siguen en una crisis importante, y por otra parte, está la Derecha que amenaza con una larga noche neoliberal en caso de ganar. Eso, pienso, esa es una cuestión super importante, que todos los frenteamplistas y toda la gente que quiere cambios en Chile tenemos que tener en consideración, por lo tanto, es una elección distinta, donde esperamos que los ciudadanos vayan a votar, porque creemos que es muy importante quienes sean aquellos que pasen a segunda vuelta, y quienes sean los futuros diputados y senadores”.

Asimismo, Sharp manifestó que “hay muchos temas que están pendientes, el fin al CAE, la organización de la Asamblea Constituyente, la descentralización efectiva, está pendiente la Ley Valparaíso, y para eso necesitamos diputados y senadores, independiente de su domicilio político, comprometidos con esas luchas. Nosotros tenemos sumamente claro que el FA no es suficiente para poder impulsar los cambios que la ciudadanía requiere, requerimos alianzas políticas y sociales amplias, y en eso hemos estado durante esta campaña, así que ahora a esperar con tranquilidad los resultados, y después hacer las evaluaciones, y señalar que cualquiera sea el resultado de la votación, hay Frente Amplio para rato en Chile”.

“Si no logramos pasar a segunda vuelta, creo que el FA debe constituirse en una fuerza de oposición, una fuerza que desde el parlamento, desde la movilización social, desde los consejeros regionales, desde los municipios, plantee una visión en esos términos al país, y eso no quiere decir que no haya disposición a dialogar en los próximos 4 años con aquellos que también quieren cambios como nosotros. Creo que eso resguarda la proyección del FA a futuro. Pienso que hay que descartar, al menos en esta pasada, cualquier tipo de negociación por cupos ministeriales o apoyos de esas características, que lo que van a hacer es dinamitar lo que hoy día supone el FA. Tenemos todavía mucho que aprender y madurar, esta elección es un paso más, no es la última, es la primera, así que insisto, hay Frente Amplio para rato”, concluyó el alcalde de Valparaíso.