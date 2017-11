En un hecho inédito en la historia de la transición a la democracia chilena, la totalidad de una bancada parlamentaria electa democráticamente se reunió con la plana mayor de una organización social. Se trata nada menos que de la delegación del Frente Amplio, que la mañana de este martes se encontró con la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras, NO+AFP, ambas organizaciones hijas del actual período post dictatorial.

La cumbre tenía dos objetivos. El implícito, dar una señal de articulación y de un nuevo futuro posible, que desborda la vida institucional hacia la social y la calle. El explícito: convocar a una nueva jornada de protesta para este miércoles 30 de noviembre.

Al respecto, el vocero de la Coordinadora, Luis Mesina, declaró que la movilización volvería a poner en el centro del debate la “restitución de un derecho fundamental, que es la seguridad social y que ha sido negada”. En ese sentido, fue duro al criticar las propuestas oficialistas que -dijo- “en vez de responder” a la propuesta de NO+AFP, “a través de subterfugios esconden el problema de fondo y prefieren hacer guiños a los sectores empresariales de este país”. Mientras, añadió, la propuesta de un sistema solidario “no lo han podido rebatir en un debate”.

Por otro lado -cuestionó Mesina- “nuestros viejitos y viejitas siguen muriendo con pensiones con menos de 150 mil pesos”.

“Un parlamento de frente al movimiento social y no de espalda”

El vocero de NO+AFP subrayó el hecho de que en la actividad de esta mañana estuvieran presentes “representantes de los movimientos sociales y poblacionales”, agregando al respecto que como Coordinadora esperan “que este parlamento esté de frente al movimiento social y no de espalda como ha sido los últimos 30 años”.

Sobre el escenario electoral actual, centrado en la segunda vuelta de la carrera presidencial, Mesina llamó a tener cuidado con las propuestas que se escucharán los próximos días por parte de quienes persiguen la sumatoria de votos. En ese sentido, relevó la importancia de tener claro que lo que se persigue es superar la capitalización individual: “Pudiera producirse la paradoja de que hubiera una instancia pública, pero que conservara la lógica de la capitalización individual”, advirtió.

Por último, el dirigente reveló que han pedido formalmente una reunión con el candidato oficialista a La Moneda, pero que no han logrado concretarla: “Hemos solicitado una reunión formal al señor Guillier, porque no estamos dispuestos a eludir el debate sobre nuestra propuesta. Hasta el día de hoy no recibimos respuesta”, aseguró Mesina.