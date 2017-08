Karol Cariola demanda condón femenino: “Esto no puede ser exclusividad de los hombres”

La diputada Karol Cariola (PC) presentó el miércoles recién pasado un proyecto para asegurar la entrega de condones femeninos en el servicio público de salud. Durante un punto de prensa realizado en el Congreso Nacional, y acompañada por su colega Camila Vallejo, la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio y el Mums, Cariola afirmó que las políticas de prevención deben “incorporar el criterio de equidad de género como un principio rector, fundado en la igualdad de derechos y sobre todo en la no discriminación”.

La situación pretende ir más allá del actual diagnóstico respecto de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) –aumento de 66% en casos de VIH entre 2010 y 2016–, pues pretende brindarle autonomía a la mujer a través de un método que, en la actualidad, únicamente cuenta con oferta para el género masculino.

“Las mujeres tenemos derecho a decidir, en el momento de tener una relación sexual, cuál va a ser el método de protección que se va a utilizar. Esto no puede ser exclusividad de los hombres; decidir si van a usar condón o no. Las mujeres también pueden hacerlo y hoy en día, las farmacias privadas incluso, no tienen distribución de este tipo de preservativo”, agregó.

Este medio realizó este mismo miércoles un artículo acerca del condón femenino. Para la ocasión fue entrevistada Marcela Silva, perteneciente a la Comunidad de Mujeres Viviendo con VIH (IWC Latina), quien contó en exclusiva que como organización habían comprobado ante el Ministerio de Salud (Minsal) –por petición de este último– la efectividad de este tipo de preservativo.

“Ellos mismos levantaron un documento que demuestra y dice que el condón femenino es más eficaz que el mismo condón masculino”, dijo.

Sin embargo, añadió que “una de las excusas que ocuparon (desde Minsal) por mucho tiempo era que el condón femenino era muy caro. Yo hablo con sus fabricantes y cuesta 50 centavos de dólares por unidad. 50 centavos de dólar versus $500 mil o hasta $1.300.000 la triterapia, o sea, uno no tiene dónde perderse“.

La diputada Cariola, por su parte, declaró que esta modalidad de preservativo femenino vive actualmente en el desconocimiento. “Muy pocas personas conocen la existencia del condón femenino o la barrera de latex. Son dos elementos que pueden ser utilizados por las mujeres no solamente como métodos anticonceptivos, sino que también como métodos de prevención de ITS, particularmente de VIH, gonorrea, sífilis”, terminó.