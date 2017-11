La Araucanía: Diego Ancalao, candidato independiente al Senado, critica a los candidatos “afuerinos”

Con una fuerte crítica a los candidatos que no son de la región y que, por lo tanto, “no conocen su realidad”, el candidato a senador Diego Ancalao -independiente por la lista del Frente Amplio- expuso la necesidad de descentralizar y dar poder a las regiones para la toma de sus decisiones.

Ancalao aseguró, con molestia, que “hay muchos candidatos afuerinos que no saben cómo es y a cuantas personas afecta la pobreza en la zona, que hablan de desarrollo y no saben de qué desarrollo hablamos y hablan de los mapuche sin siquiera vivir en la Araucanía. Yo soy de la provincia de Malleco y conozco la realidad de verdad y uno de los principios básicos de la descentralización es que precisamente los sectores que no tienen poder de decisión y que están alejados del centro metropolitano accedan a tomar decisiones para poder representar a esos sectores que no tienen poder político que es el que pone las reglas para el desarrollo”, dijo Ancalao.

El aspirante al Senado del FA añadió que a diferencia de otros candidatos, “soy partidario que las provincias de Malleco y Arauco sean la Región de Nahuelbuta, como lo vienen planteando las propias personas que viven los problemas y son esas personas las que no son escuchadas”.

Asimismo, insistió que hay candidatos “que hablan de pobreza y no saben nada del tema porque vienen de otras zonas como es el caso del diputado por Santiago Centro, Felipe Kast. Y discrepamos con él y otros candidatos que plantean que no se trata de darles poder a las provincias. Y por eso soy partidario que se les cobre lo que deben a las empresas forestales y que exista una descentralización fiscal, que hablemos de política en serio y que hablemos de descentralización en serio y que hablemos de regionalización en serio”, expresó.