La decepción de Gastón Soublette con las elecciones: “Da un poco lo mismo”

En entrevista con The Clinic, el filósofo Gastón Soublette señaló que tiene la misma impresión de todos los candidatos presidenciales. “Da un poco lo mismo. Salga la señora Sánchez, salga la señora Goic, salga el señor Piñera o quien sea, es más de lo mismo, porque hasta ahora ha sido así”, señaló.

De todas formas, afirmó que votaría el domingo 19 de noviembre. “Lo más probable es que vote por la señora (Beatriz) Sánchez”. Respecto de la candidata del Frente Amplio dijo que “es una persona con un alto sentido de justicia, es la que está más cerca de los pobres, me cae bien. Veo buenas intenciones, pero eso está en veremos, no sabemos qué pasaría si gobernaran. Yo votaría por ella como el mal menor”.

El musicólogo también tuvo palabras para el Frente Amplio. “En principio, me gusta la orientación social que proyectan. Rescato de esos jóvenes su autenticidad. Yo viví en un mundo muy hipócrita, donde nadie decía lo que pensaba, las relaciones eran siempre con un poco de teatro. Hoy eso terminó. El joven actual es auténtico y el FA está formado por mucha gente de ese temple moral. Mi problema es que ellos, y los demás partidos, van a funcionar en el sistema. No trabajan por un mundo nuevo, sino que por un mundo mejor y nada más. Yo no trabajo por un mundo mejor, porque eso significaría este mismo modelo arreglando todos sus problemas, cosa que es imposible. Los candidatos de hoy no están trabajando por un mundo nuevo. Gandhi y Jesucristo trabajaron por un mundo radicalmente distinto y demostraron que eso era posible”, señaló.

Además, manifestó sus dudas respecto a las diferencias que tendrían Sebastián Piñera y Alejandro Guillare de cara a una segunda vuelta. “Como lugar de origen y programa parecen distintos. Pero, a la larga, ¿en los hechos serán tan distintos? Yo creo que no. Ellos tendrán que moverse dentro de un cauce ya determinado. Sacar adelante este país en las actuales condiciones. El presidente que salga seguirá hablando de educación sin tocar el tema de qué es educar, la sociedad chilena irá bajando el nivel ético cada vez más, en eso no soy optimista para nada. Yo creo que el problema es el modelo de civilización. Ni siquiera el modelo económico. Es este modelo de civilización que funciona igual en todas partes y que ya no da más. Los grandes ideales terminan estrellándose contra una estructura tecnológica, financiera y política que hace imposible que nuestras utopías se concreten. Aquí, la lógica es la de los negocios que manejan todo”, sentenció.

El Ciudadano