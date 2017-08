Las 12 críticas más agudas de Carlos Ruiz a la política chilena y al Frente Amplio

El sociólogo, presidente de la Fundación Nodo XXI, mentor de Izquierda Autónoma y director del departamento de sociología de la Universidad de Chile, Carlos Ruiz, puso los puntos sobre las íes en una extensa entrevista concedida a The Clinic. En El Ciudadano te compartimos una fina selección de los momentos más álgidos de la conversación. Ruiz no eludió referirse a la Concertación, al Partido Comunista, al Frente Amplio y a Alberto Mayol. Y todavía no se sacan las ronchas.

Efecto redes sociales

1. Mi mayor temor es construir una izquierda de encierro. Porque las redes han creado un espacio público tremendo, pero tan segmentado que tú terminas hablando con gente que piensa igual que tú y no tienes idea de lo que está pasando en otros circuitos. Eso está deteriorando a la sociedad completa. Y nosotros tenemos que recuperar esa vocación de mayoría de la izquierda chilena, que hasta 1973 siempre fue de masas.

Crítica al Frente Amplio o autocrítica

2. Me molesta que prime acelerar el electoralismo en detrimento de los tiempos de constitución de una coalición política. Ahí se naturalizan las carreras individuales como el sentido mismo de la política… Y reproducir la decadencia de la Concertación en versión boy scout es lo más triste que podríamos hacer.

3. Si el FA se restringe a disputar a los descontentos de la Concertación, esta desidentificación con la política también lo va a afectar. El mundo NO+AFP no se integró plenamente al FA precisamente porque sentía esa carencia de identificación cultural. Ahí hay que poner el oído.

4. El FA tiene que salir de la idea que tienen algunos de ser una imitación mejor intencionada de la tecnocracia de la Concertación. No sacamos nada con coleccionar expertos recién doctorados en universidades extranjeras que vienen a diseñar el gasto social bajo las mismas reglas, para naturalizarlas aún más, eso es absurdo. Como tampoco vamos a ganar elecciones sencillamente porque mejoremos nuestros videos y las comunicaciones en redes. Y creo que ese es el panorama que empieza a sacudir la Beatriz Sánchez.

5. La Concertación tuvo seis o siete años para constituirse como proyecto histórico antes de participar en una elección y distribuir cupos. Pero el FA, desde que sale del huevo, en tres meses ya está distribuyendo cupos.

Crítica a la Concertación

6. El FA no son los hijos descarriados de la Concertación. Esa me pareció una frase muy maldita de Bachelet. El FA no nació de allá adentro… nace de una ruptura con esa política.

7. Cuando la Concertación apela a la socialdemocracia para legitimarse, incurre en un oportunismo gigantesco, al cual le debemos una confusión intelectual en la que mucha gente quedó atrapada. Un socialdemócrata no privatiza, no concesiona. O sea, un ministro socialdemócrata en la Concertación hubiera sido expulsado por talibán.

8. El gasto social focalizado lo construye Miguel Kast en Odeplan el 75, para conquistar a los “verdaderos pobres” y quitarles derechos a los gremios de clase media y obrera… y la paradoja más grande es que el gasto social focalizado hoy día lo administran comunistas, en Mideplan.

9. Algo que me molestó bastante del PC, fue cuando se apuraron mucho en decir “el nuevo ciclo histórico ya empezó, porque ganamos con Bachelet”. Porque ellos se habían incorporado, empiezan a decretar las cosas… Es la misma molestia que ellos tenían en los 90 con Tironi. No, esto está en gestación.

Traspiés de Mayol

10. Mayol aparecía con un tremendo radicalismo en televisión, era la supuesta posición de izquierda contra la Bea Sánchez. Pero le preguntan, “¿usted tocaría la autonomía del Banco Central?”. “No”. ¡Rayos! Ahí toda la radicalidad se te cae al suelo.

11. Me rebelé contra ese repliegue defensivo de Mayol hacia el discurso de izquierda más clásico y conservador. Incluso tuve una discusión con él, cuando él decía “socialicemos la propiedad de las cosas”. ¿Qué es socializar las cosas? La especie humana todavía no tiene idea. Una de las cosas más complejas que hay es socializar el poder, y el socialismo del siglo XX, que socializaba cualquier cosa menos el poder, le hizo poco honor a su nombre. Por eso digo siempre que hay que revisar las bases del socialismo, salir de la peña y el poncho. Pero me dicen que es una falta de respeto decir eso.

Nueva sociedad

12. Pretender que las nuevas formas del trabajo van a reproducir el viejo sindicalismo es una locura. Hoy trabajas el domingo, trabajas contestando un celular, y si obligamos a esa gente a armar sindicatos tradicionales y entrar a la CUT, sencillamente no se va agrupar jamás. Creo que fue el compañero Longueira el que dijo algo bastante lúcido: “estalló el conflicto en educación y nos sacaron tarjeta amarilla, pero si explota el trabajo, nos sacan la roja”.

Javier Paredes Godoy

@jparedesgodoy