Una contundente respuesta tuitera le propinó la actriz Mariana Loyola a Cecilia Morel, esposa del candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera.

Esto porque la ex Primera Dama criticó al candidato oficialista, Alejandro Guillier, también a través de Twitter. “Chile lo tenemos que construir entre todos. Me duele su ataque tan personal y descalificatorio contra Sebastián. Un proyecto no puede ser una convocatoria “todos contra alguien”. La búsqueda de votos tiene que tener un límite: RESPETO. Y usted lo sobrepasó”, escribió Morel.

Alejandro @guillier : Chile lo tenemos que construir entre todos. Me duele su ataque tan personal y descalificatorio contra Sebastián. Un proyecto no puede ser una convocatoria "todos contra alguien". La búsqueda de votos tiene que tener un límite: RESPETO. Y usted lo sobrepasó. — Cecilia Morel (@ceciliamorel) November 29, 2017

Lo que no esperaba era una respuesta como la expresada por Mariana Loyola. la actriz le reprochó que vivir “en una realidad paralela”.

“Cecilia, con respeto, su marido la agarra a codazos y nada”, fue solo una parte del agudo comentario.