Mayol y conflicto en La Araucanía: “La paz se hace con política y no con más policías”

Hasta el set del programa “Aquí está Chile” de Chilevisión, llegó el precandidato presidencial del Frente Amplio, Alberto Mayol, quien de acuerdo a la estructura de este espacio televisivo, tuvo que referirse a temas específicos planteados por el público y los periodistas presentes. Los temas fueron: Transantiago, violencia en la Araucanía, fin de las AFP, educación, delincuencia y sindicalismo.

Según lo señalado al final del programa, los temas con más debate en las redes sociales fueron el conflicto en el sur y las pensiones. Sobre el primer punto, Mayol dijo que “el llamado es a construir la paz y eso se hace con política y no con más policías”, agregando que “la violencia no se puede responder con violencia, sí con justicia”.

En el estudio estuvo Alejandro Núñez, ex trabajador del matrimonio Luchsinger-Mackay, quien fue el encargado de consultar al precandidato por sus propuestas para solucionar la violencia en esa zona, a lo que Mayol respondió que “acá han habido una serie de políticas públicas erráticas en Chile y las que eran buenas se descontinuaron. Tuvimos al señor Huenchumilla que tenía un proyecto político valiente, inteligente, con una mirada desde adentro del pueblo mapuche, y lo sacaron, pusieron a alguien que lo único que ha hecho es marcar el paso”.

“El problema es dónde están las partes y dónde están las condiciones para hacer política. Lo que hemos hecho con militarizar el conflicto, ha sido que han muerto personas mapuche y del mundo de los agricultores, es decir, la violencia solo traerá más violencia”, afirmó Mayol, quien añadió que debería ser una asamblea constituyente la que decidiera un reconocimiento constitucional a los pueblos originarios.

Respecto a las AFP, Mayol hizo suya la propuesta de la Coordinadora NO+AFP, en el sentido de cambiar el actual sistema de capitalización individual por uno de reparto. “La gente quiere que se terminen las AFP, un 96% de los chilenos según la última CEP. Ese es un dato abrumador”, explicó, destacando que con el nuevo sistema, las pensiones mínimas subirían a más de 200 mil pesos. ¿El financiamiento? “Nacionalizar el 20% de las empresas estratégicas de Chile, lo cual va a aumentar mucho la recaudación pública”, subrayó.

Sobre la delincuencia, Alberto Mayol recordó que “la criminalidad aumenta en los países desiguales. La gente no nace delincuente, eso pasa en un proceso, y nosotros tenemos que intervenir ese proceso, porque en muchas poblaciones no hay condiciones de vida dignas, no hay consultorio, no hay áreas verdes, se van los negocios, hay un tema de reforma urbana también que considerar en esta parte”.

Asimismo, se mostró partidario de reponer la responsabilidad penal a los 18 años, “pues no podemos criminalizar la infancia, lo que queremos es que los niños y jóvenes tengan reinserción, es completamente inhumano meter a la cárcel a un chico de 14 años”.

En ese sentido, otra propuesta que llamó la atención fue la de prohibir la propiedad de medios de comunicación a inversionistas con propiedades en el mercado financiero. “No pueden porque se puede especular con la bolsa, lo cual es un potencial que es gravísimo, pues en ese sistema la información es la clave. Yo les pregunto, ¿por qué los grandes empresarios compran canales de televisión si estos no dan ganancia en diez años?”, enfatizó.

El precandidato del FA también defendió su proyecto de dos trenes que unan Chile, y propuso que el Metro, como empresa estatal y mediante una capitalización de recursos, se haga cargo del Transantiago.

En el ámbito de la educación, Mayol puso el énfasis en la construcción de un sistema público “que sea lo más eficiente posible, con universidades más grandes, que permitan ampliar la cobertura, y abaratar sus costos de mantención. Es muy ineficiente este archipiélago de universidades”.

Por último, el sociólogo opinó que “los grandes empresarios son malos empresarios, pues no han producido valor, ni tecnología. El señor Luksic tiene 20 mil millones, yo me pregunto, ¿cómo puede tener eso si no vende tecnología al mundo?”, declinando dar una cifra exacta del aumento de impuestos que se propone en su programa.

“Sería poco serio decir cuanto se van a subir los impuestos, pero insisto en la idea de normalizar Chile”, concluyó, estableciendo como referencia de lo “normal” el 35% que pagan en Estados Unidos.

El Ciudadano