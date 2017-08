Mayol y su candidatura por el distrito 10: “No voy a quebrar el Frente Amplio ni aunque me veten”

Esta mañana el ex precandidato presidencial del Frente Amplio y aspirante al cupo de candidato a diputado del conglomerado por el distrito 10 (Ñuñoa, Providencia, Santiago, Macul, San Joaquín y La Granja), salió al paso de las críticas provenientes de Revolución Democrática, Movimiento Autonomista, Izquierda Autónoma por su postulación. En este sentido sostuvo que “avisé con anticipación en el Frente Amplio que quería ir por el Distrito 10”.

Entrevistado por radio Cooperativa, Mayol señaló que “la verdad es que le había avisado a todos los dirigentes relevantes del FA, a los que estaban involucrados también y la verdad es que me cuesta mucho entender cuál fue el detonante porque además hay cupos disponibles en el distrito. Lo sabían desde hace rato”.

Al mismo tiempo, confirmó la disponibilidad de organizaciones del Frente Amplio de entregar un cupo para su casndidatura, destacando que “el Partido Ecologista Verde dio una opción de participar en la lista de ellos, el Partido Poder aparentemente estaría también dando la posibilidad de que dentro de esa lista el cupo de ellos pudiera ser para nosotros”.

“La polémica, la problemática se entiende bien poco. Habría que leer una disputa de otro tipo, una disputa más de carácter de poder del Frente Amplio, pero la verdad es que esto era bastante más simple. Soy bien consistente en política, no voy a quebrar el Frente Amplio ni aunque me veten. Si lo que están buscando es que yo me vaya no lo van a conseguir, porque la verdad hemos trabajado mucho juntos para que esto funcione y no me voy a ir y no es una provocación ni nada”, recalcó el ex candidato.

Finalmente, Mayol declaró que “si me dicen que no tengo que ir por el distrito 10 porque el Frente Amplio me lo pide, no voy” y agregó que “tampoco iría por ningún otro, porque no tengo posibilidad, primero porque vivo y trabajo allí y por una cuestión práctica, ya que volví a trabajar y me comprometí a todas las actividades en mi universidad del semestre, no voy a dejar cursos botados”.

El Ciudadano