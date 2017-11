ME-O dispara sus últimas balas: “Piñera es un mentiroso crónico”

El candidato presidencial por tercera vez, Marco Enríquez-Ominami, señaló en una entrevista a agencia EFE que Sebastián Piñera “es un mentiroso crónico, un economista que no sabe de economía”.

No solo tuvo palabras para el candidato empresario, también el ex lector de noticias, Alejandro Guillare recibió de la cosecha de ME-O. “Es un candidato que no entiende de qué se trata la Presidencia de la República”, porque dos semanas antes de los comicios “aún no había presentado su programa de Gobierno”.

El ex diputado se tiene confianza, a pesar de que en la última encuesta CEP marcó un 4,6%. “Nunca he estado tan cerca de ganar como ahora”, aseguró.

“No me cabe ninguna duda de que de las tres elecciones, esta es la única en la que realmente podemos ganar”, añadió el líder del Partido Progresista.

