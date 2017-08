Mesa del Frente Amplio llama a la unidad: “A poner por delante este proyecto colectivo”

Trabajo por lista parlamentaria seguirá esta semana

Tras extensa reunión de 4 horas, no se anunciaron acciones concretas sobre la candidatura de Alberto Mayol, que cuenta con el apoyo de algunos partidos. Mientras el ex presidenciable dijo que "estamos dispuestos a disculparnos", desde Valparaíso Jorge Sharp pidió "no más egos ni vetos".