Parlamentarias 2017: Insulza sería candidato al Senado por Arica y no por Atacama

La comisión política del Partido Socialista habría resuelto finalmente que el ex secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, sea candidato al Senado por Arica y no por Atacama, como era la intención del ex ministro de Ricardo Lagos.

Según consigna radio Bío Bío, el presidente del PS, Álvaro Elizalde, sostuvo que solicitarán esta opción a Insulza, quien previo a la junta presentó una carta donde manifestó su disposición de acatar la decisión del partido, aunque había llamado a no omitirse en Atacama: “Es profundamente injusto plantear ahora una omisión en la carrera senatorial de la Región por parte del Partido Socialista en favor de otro Partido, cuya presencia en Atacama se ha hecho posible, gracias a los votos que el PS le ha proporcionado”, indicó Insulza en su texto.

Esto, en relación a la opción del Partido Comunista en la zona, con la candidatura de Lautaro Carmona. No obstante, Insulza sostuvo que “si el resultado del debate no favorece mis posiciones, aceptaré el resultado como lo he hecho siempre”.