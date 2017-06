Piden a SERCOTEC adoptar programas de ayuda para locatarios de Mercado Cardonal

El diputado DC Aldo Cornejo apresuró hoy las gestiones y se contactó con el Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, con el fin de que este instruya a SERCOTEC a implementar rápidamente programas especiales para que locatarios puedan salir adelante tras el incendio.

“Hay programas especiales de Sercotec… eso significa ayuda económica para reconstruir locales, en segundo lugar, tienen que dar subsidios para financiar el lucro cesante – es decir todos los ingresos que los locatarios dejarán de percibir a raíz del incendio – en tercer lugar, gestionar un convenio con Servicio de impuestos internos… es probable que los afectados hayan perdido boletas, facturas, antecedes de contabilidad… en cuarto lugar se deben dar subsidios para arrendar momentáneamente locales comerciales”, recalcó el parlamentario.

Aldo Cornejo aclaró que generar estos beneficios a locatarios no es una tarea desconocida “Hay un conjunto de tareas que SERCOTEC debe adoptar a la brevedad, aquí no se trata de inventar nada porque en Valparaíso se hizo lo mismo con el incendio de calle Serrano y en otros lugares del país como en Concepción cuando se quemó el mercado. Hay que tomar medidas y esto forma parte de un programa global que no solo enfrenta la situación económica, sino que bancaria y de otros servicios”, informó.

Es por esto que el Diputado informó que se contactó con el titular de economía “He hablado con el Ministro, Luis Felipe Céspedes, este tomará contacto con SERCOTEC, el objetivo es implementar los programas lo más rápido posible”. Además Cornejo agregó “con los locatarios deben tomar contacto las autoridades que deben dar soluciones y no quienes van a mirar cómo se quema el Mercado Cardonal”.

Ante el proceso de reconstrucción del tradicional Mercado Cardonal, Aldo Cornejo lamentó que Valparaíso nuevamente viva episodios de estas características “Es lamentable que Valparaíso tenga tantos episodios que afectan no solo a viviendas y personas, si no que al Patrimonio”. Además hizo un llamado a las autoridades a cooperar con el proceso, a pesar de que El Cardonal, sea privado, para volver cuanto antes a la normalidad de la ciudad puerto.

El Ciudadano