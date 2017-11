Reajuste fiscal: Aún no se logra acuerdo y salud municipal se mantiene en paro

Desde la posición del gobierno, la ministra de Trabajo, Alejandra Krauss, expresó que “la voluntad de diálogo, de búsqueda de acuerdos la reiteramos, la gran mayoría se tomó los acuerdos de una movilización que nosotros respetamos”. Además recalcó que “sí invitamos a que siempre se resguarden los derechos de los usuarios de los distintos sistemas, que son nuestro foco principal como funcionarios públicos”.

La Confusam, en tanto, continuará el paro que se realiza en los centros de atención primaria del país. Esteban Maturana, presidente del gremio, señaló que “lamentamos que el ministro de Hacienda haya puesto sobre la mesa un concepto que no es aplicable al sector público, que es el mismo concepto que aplica a los empresarios, que es el concepto de productividad”, y junto con eso destacó que “el sector público no produce zapatos, no produce pescados, no produce artículos eléctricos. Nosotros somos productores de servicios, nosotros ponemos la mesa para que el país crezca y se desarrolle”.