A través de su mesa directiva y de quienes participaron del área de contenidos del comando de Beatriz Sánchez, la organización del Frente Amplio, Izquierda Autónoma, realizó un nuevo emplazamiento. Ahora también apuntando al Gobierno.

Se trata de un proyecto de ley que apunta a que el Ejecutivo tome posición en relación a las promesas realizadas por el candidato oficialista, previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

En específico, apuntan a la condonación del CAE (Crédito con Aval Estatal) y al fortalecimiento de la educación pública. En la presentación del documento, el movimiento invitó al Frente Amplio a tomar la iniciativa para “abrir un diálogo en nuestros términos, porque no estamos disponibles para apoyar las reformas de Bachelet”. En cambio, apuntan que “la Nueva Mayoría debe reconocer aquello para abrir un diálogo entre pares”, declararon.

El coordinador nacional de la organización, Francisco Figueroa, apuntaló que para que el oficialismo muestre un verdadero compromiso con la ciudadanía, “no bastan las declaraciones de algunos de sus dirigentes, sino que debe garantizarlo impulsando desde ya estas transformaciones, con cambios que se materialicen antes de la segunda vuelta presidencial”.

Javiera Toro, coordinadora de contenidos de contenidos del comando de Beatriz Sánchez, especificó que el proyecto se hace cargo de dos aspectos: el fin de la deuda educativa y la expansión de la educación pública. “Se trata de un proyecto de ley que con la voluntad política del Gobierno y del oficialismo puede ser presentado y tramitado para mostrar con hechos concretos de aquí a la segunda vuelta un compromiso genuino con el programa planteado por Beatriz Sánchez y el Frente Amplio”, sostuvo la dirigenta.

Por su parte, Figueroa subrayó la necesidad de cambiar la orientación de las reformas de Bachelet y no solo continuar su legado: “Guillier no debe especular de cara a la segunda vuelta. Su coalición tiene la oportunidad de abrirse a un diálogo real con el FA y mostrar un cambio de rumbo efectivo que le haga sentido a nuestros electores, quienes abogan por recuperar los derechos sociales y no seguir a merced de bancos, AFPs e isapres”.

El documento fue elaborado por la Fundación Nodo XXI, centro de pensamiento también responsable de la propuesta de Condonación del CAE que formó parte del programa de gobierno de Beatriz Sánchez.