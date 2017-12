El senador electo de Revolución Democrática (RD) por la Región de Valparaíso, Juan Ignacio Latorre, respondió a los dichos de Alejandro Guillier respecto de la definición del FA sobre segunda vuelta.

Al respecto expresó que si “yo no comparo la elección del 88, el plebiscito del Sí y el No, con lo que significaría un Gobierno de Piñera, de derecha, que nosotros consideramos que sería un retroceso, versus un candidato oficialista, de continuidad con el actual Gobierno de Bachelet, porque no me queda claro que sea un candidato que quiera profundizar las reformas que abrió Bachelet”.

Latorre enfatizó que “él (Guillier) tiene que derrotar a Piñera y a veces da la sensación que no tenga muchas ganas de ser Presidente”.

Por su parte, el diputado electo del Partido Humanista Tomás Hirsch afirmó que Guillier “tiene que hablarle a los electores y es a ellos a quien él tiene que darle un sí o un no”, y agregó que “me parece que Alejandro Guillier tiene que dejar de estar preocupado de qué decimos o no decimos en el Frente Amplio”.

“Si yo fuera su asesor o jefe de campaña le diría ‘estimado, usted es el candidato, plantéele con claridad a la ciudadanía lo que va a hacer y diga si va a responder a las demandas que tienen hoy día las mayorías nacionales'”, añadió el ex candidato presidencial.