Durante la jornada de este jueves el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, participó en el lanzamiento del libro “Bachelet II: el difícil camino hacia un Estado democrático social de derechos” en la Universidad Diego Portales, en Santiago. En conversación con El Ciudadano, el miembro del Movimiento Autonomista abordó el escenario de definición en el que se encuentra el Frente Amplio de cara a la segunda vuelta de la elección presidencial, el rol del conglomerado en el Congreso y cómo observa al candidato de la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier, cuando se trata de demandas fundamentales del frenteamplismo, como el fin de las AFP y el CAE o la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

En ese sentido, el jefe comunal porteño postula que la posición del Frente Amplio respecto al balotaje del próximo 17 de diciembre “se ha ido delineando con mucha claridad en los días que antecedieron a este domingo (19 de noviembre), e incluso antes de la elección”. Junto con ello, agregó que como conglomerado deben “tener la madurez necesaria para entender que la decisión que tenemos frente a nosotros no tenemos que hacerla pensando en lo que le conviene al Frente Amplio -si nos conviene más que gane uno u otro candidato-, sino que pensando en los chilenas y chilenos, en cómo creemos que nuestra gente va a vivir mejor, con más derechos, con más igualdad, con más democracia, con más Justicia”. “En consecuencia, yo creo que el Frente Amplio va a estar a la altura”, adelantó.

Sharp vinculó esta postura con el rol que deberán cumplir en el Parlamento, donde -dijo- serán “una fuerza de oposición”. “En el Congreso y en la movilización social vamos a contribuir con todos aquellos que quieran realizar cambios profundos y democráticos en el país, pero somos una fuerza distinta a la Nueva Mayoría, y a la derecha. No nos vamos a hacer parte de ningún tipo de negociación o acuerdo cupular con Alejandro Guillier o la Nueva Mayoría”. En ese contexto, añadió que para ellos lo que reflejan los resultados de la elección del pasado 19 de noviembre es precisamente que “esa forma de hacer política de la transición se acabó y hoy inauguramos una nueva época política en Chile”.

Consultado sobre cuáles son las demandas que para el Frente Amplio son imprescindibles de cara a un eventual apoyo a Alejandro Guillier, el alcalde porteño señaló que el candidato oficialista “tampoco da mucha claridad sobre el qué hacer y sobre definiciones fundamentales en temas que son sensibles para la gente: estamos o no a favor del endeudamiento estudiantil; estamos por lo tanto o no a favor de mantener el CAE. Estamos o no a favor de que nuestros adultos mayores reciban pensiones dignas; por tanto, estamos o no a favor de las AFP. Estamos o no a favor de una nueva Constitución a través de un mecanismo democrático como una Asamblea Constituyente…”.

Jorge Sharp profundizó en esta discusión señalando que es necesario igualmente que Guillier defina los mecanismos con los que resolvería dichas demandas. “¿Cómo vamos a hacer los cambios? ¿Cuál va a ser el rol del movimiento social? ¿Vamos a seguir la misma línea de Michelle Bachelet, más bien de prescindencia de los movimientos sociales, o los va a invitar a ser parte de esas reformas? Mientras eso no ocurra, la responsabilidad de que la derecha gane a fin de año no será del Frente Amplio, sino que de Alejandro Guillier y la Nueva Mayoría”, expresó.

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES, LAS ENCUESTAS Y EL PC

Al reflexionar sobre el papel que el conglomerado que llevó a Beatriz Sánchez a obtener un 20% de las votaciones debiera representar en el Parlamento, el integrante del Movimiento Autonomista postula que “la nueva composición del Congreso expresa que en Chile la transición se acabó, y por tanto estamos frente a un nuevo escenario político”. No obstante, agregó que en ese marco el Frente Amplio deberá evitar caer en “excesivamente parlamentarizar e institucionalizar nuestra intervención política y nuestra participación y propuesta política para el país”. “No podemos perder desde ningún punto de vista que provenimos de los movimientos ciudadanos y sociales, y que por tanto la dimensión y construcción territorial es tanto o más importante que contar hoy con 20 parlamentarios y un senador”, detalló.

Sharp tuvo palabras también para las encuestas y los cuestionamientos que pesan sobre ellas, luego de que proyectaran un 9% de votación en favor de Sánchez, resultando finalmente la candidata con un 20%. “Son un instrumento político más, utilizado en un determinado momento, y que expresan intereses, las realizan agencias que están vinculadas con mundos políticos, económicos”. En ese sentido, el jefe comunal porteño sostuvo que se requiere “una regulación exhaustiva en materia de encuestas, en donde lo que exista sea mayor rigurosidad técnica, mayor control público, y que no se transformen en un instrumento para distorsionar la realidad, que fue lo que pasó en esta elección”.

Por último, consultado sobre la salida de Karol Cariola de la primera línea del comando de Piñera, el alcalde apuntó que más importante que ello resulta que los rostros del PC se pronuncien respecto a las demandas de la ciudadanía. “Me gustaría que Karol Cariola, Camila Vallejo, Daniel Jadue, llamaran a una conferencia de prensa y dijeran que están junto al Frente Amplio en contra de las AFP, del CAE, que están por impulsar una Asamblea Constituyente y que juntos nos ponemos a disposición para construir la estrategia para hacer eso posible”, apuntó.

