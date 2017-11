Sin novedad en el frente: Seguridad ciudadana y reactivación económica fueron los temas del último debate presidencial

La noche del lunes 6 de noviembre se realizó el último debate presidencial, donde los ocho candidatos mostraron sus cartas, aunque sin entrar a debatir de forma plena.

Salvo el cruce entre Marco Enríquez-Ominami y Alejandro Guillier, donde el líder del PRO criticó al candidato oficialista a causa de los dichos del diputado Fernando Meza el que señalaba que si Miguel Enríquez estuviera vivo le “metería un tiro por traición”, el programa no tuvo mayores tensiones.

Los temas que concentraron cierta tensión fueron Seguridad ciudadana, reactivación económica y las reformas del actual Gobierno. Salud y educación también fueron parte de los temas presentados a los aspirantes a La Moneda.

Respecto de las propuestas destacadas aparecen la expuesta por la candidata de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, la que reafirmó su postura a favor de las concesiones, aunque rechazó la administración de los privados.

Alejandro Guillier, a su turno, señaló al respecto que está a favor de las concesiones sólo si es un buen negocio para el Estado.

En tanto, la candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, no se pronuncio respecto de ningún escenario de segunda vuelta, pero remarcó que la salud y la educación, además de sus prioridades, son intransables y sin negocio.

Mientras tanto, Eduardo Artés acusó que la presidenta Michelle Bachelet es representante de los intereses del imperialismo. Y señaló que en Chile existen dos derechas: La representada por Kast y Piñera, y la que representan el resto de los candidatos.

En materia de seguridad el candidato derechista, José Antonio Kast (IND), apuntó a Alejandro Guillier, por “desconocer” que en la región de La Araucanía existía terrorismo y lo emplazó a pedirle disculpas por haberlo “enviado al psiquiátrico” tras solicitarle que aclarara el origen de sus firmas para inscribirse en el Servicio Electoral como postulante a La Moneda.

Finalmente, el senador Alejandro Navarro (Partido País) acusó a Piñera de tener su dinero en países denominado Paraísos Fiscales para no pagar impuestos en Chile: “nos recuerda que su padre fue funcionario público, despidió a once mil funcionarios públicos cuando llegó al gobierno. Nosotros no vamos a despedir a los funcionarios públicos”, agregó.

La respuesta de Piñera, quien no se salio de la estrategia y discurso que viene repitiendo durante toda la campaña, respondió en su estilo, “citando” a Lennin erradadamente, al atribuirle la frase “miente, miente que algo queda” de Joseph Goebbels (encargado de propaganda del régimen nazi). Luego señaló que “Yo me quedo con el testimonio del director del SII que después de estudiar el caso decretó que todos los impuestos fueron íntegramente pagados”.

El Ciudadano