El senador DC y presidente de la Cámara Alta, Andrés Zaldívar, debió salir este miércoles a responder frente a la publicación de un artículo en La Tercera que dio a conocer que está siendo investigado por la Fiscalía por su vinculación con el empresario Álvaro Jofré Cabezas, quien es acusado de ingresar ilegalmente a Chile a 32 ciudadanos chinos entre el 7 de junio y el 12 de julio.

El fiscal a cargo de la investigación, Marcelo Carrasco, sostiene en el oficio que se estableció que Jofré se comunicó con el senador y que este -en al menos tres ocasiones- le indica que se ha contactado con Carlos Appelgreen, actualmente director general de Asuntos Consulares e Inmigración, “para revisar la gestión que le encomendó”, esto es, pedirle que revisara la situación de las visas gestionadas por el empresario.

Zaldívar comenzó señalando que se hará parte en la investigación penal y solicitará los antecedentes con el fin -dijo- de ejercer su defensa “y demostrar que las imputaciones que se me dirigen son absurdas y sin ningún fundamento”.

Sin embargo, el senador optó por no profundizar voluntariamente en la acusación y desviar el foco de atención hacia la fuga de antecedentes desde el Poder Judicial a un medio de comunicación. “Estamos una vez más ante una filtración de información que proviene de una investigación penal, la que no solamente constituye una infracción administrativa de las reglas de los fiscales que deben cumplir, sino también ante un delito (…) por la revelación de secreto que se encuentran en poder de un funcionario público y que tienen el deber de no publicar”, acusó al respecto .

Ante esta situación, añadió, encargó a su abogado preparar una querella contra quienes hayan incurrido en dicho “delito”, con el objetivo de rechazar las imputaciones que calificó como “injuriosas”.

¿Y LA LEY DE LOBBY?

El parlamentario DC justificó su reunión con el empresario e imputado en el caso, Alvaro Jofré, asegurando que dicho encuentro estuvo relacionado con la importación de material para su campaña parlamentaria, y que es en ese momento que Jofré le plantea que tiene “problemas” con las visas de “10 o 12 inversionistas chinos”. El presidente del Senado aseguró desconocer el estado actual de la gestión de las cuestionadas visas.

Interpelado por los periodistas respecto a por qué no publicó como una gestión de lobby su intervención en favor de un tercero para consultar por el “problema” de las visas, Zaldívar respondió que no lo hizo “porque no me pidió una gestión, me pidió una información que no se le entregaba por la Ley de Transparencia”. “Es lo que puede hacer una autoridad”, añadió luego. “No he tenido ninguna participación, en el sentido de que las visas se den o no se den”, concluyó al respecto.

“NO SOY TRAFICANTE DE INFLUENCIAS NI DE PERSONAS”

El senador DC también respondió a lo informado por La Tercera sobre una supuesta solicitud que hizo al subsecretario de Justicia, Nicolás Mena, para nombrar a un juez del Tribunal Oral en Talca, y reconoció haber realizado dicha gestión. “Efectivamente lo llamé, y ¿qué es lo que le dije?: ‘Te voy a transmitir esto que me han hecho llegar’, y que lo hago normalmente”, señaló, agregando en su defensa que dicho funcionario “ni siquiera fue nombrado”.

“Yo tengo una vida limpia. He entregado todos los años de mi vida a la función pública. Tengo mis manos limpias, no puedo aceptar que alguien me acuse de algo inexistente. No he estado en ningún tráfico de personas ni de inmigrantes”, aseguró Zaldívar.

Algo en lo que insistió durante gran parte de su conferencia, planteando al cerrar su intervención que “estoy convencido que no he cometido ninguna acción indebida, que he procedido como corresponde y que no tengo ni el menor rastro de sensación de que voy a ser enjuiciado por esto”. Dicho eso, denunció: “Me siento perseguido por el hecho de que hay una investigación que no corresponde, porque si me hubieran preguntado yo hubiera dicho la verdad y seguramente no hubiera habido ningún enjuiciamiento hacia mi persona (…) Yo no soy traficante de influencias ni de personas”.