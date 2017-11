El día miércoles 29 de noviembre apareció publicado en el diario La Estrella de Valparaíso una noticia titulada “Juzgado cambia embargo por apercibimiento de arresto contra edil Sharp”, esto, a raíz de una demanda presentada por ex funcionarios del municipio porteño.

Pero, lo que no se mencionó fue que dicha medida de apercibimiento de arresto contra el alcalde, tal como está señalada en el párrafo quinto de la Ley Orgánica de Municipalidades, indica claramente en su artículo 32 que el arresto procederá sobre el alcalde que contrajo la deuda que originó el juicio. Es decir, el apercibimiento de arresto no es contra Sharp, sino que contra el UDI Jorge Castro.

“La ejecución de toda sentencia que condene a una municipalidad se efectuará mediante la dictación de un decreto alcaldicio. Con todo, tratándose de resoluciones recaídas en juicios que ordenen el pago de deudas por parte de una municipalidad o corporación municipal, y correspondiere aplicar la medida de arresto prevista en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, ésta sólo procederá respecto del alcalde en cuyo ejercicio se hubiere

contraído la deuda que dio origen al juicio”, indica el texto.

En este caso, la sentencia se habría dictado luego de que la municipalidad solicitara la nulidad del embargo que recaía sobre tres valiosas obras del Museo de Bellas Artes Palacio Baburizza, medida que fue solicitada por el abogado Rodolfo Precht y que fue rechazada por el directorio en pleno de la corporación cultural que administra el museo.

Mediante una carta abierta, desde la entidad manifestaron su descontento con la acción judicial del ex asesor de gabinete del UDI Jorge Castro: “Desde la reflexión y el sentido común rechazamos profundamente esta situación y nos ocuparemos para que no solo hoy, sino que en ningún mañana, vuelva a vulnerarse el derecho de poder acceder a la exhibición de todas las obras del Museo Baburizza.”

De esta forma, la corporación municipal, creada justamente en la administración de Castro, entraba en conflicto con el abogado Precht, quien claramente no midió las consecuencias culturales que podría tener el subastar una de las colecciones más valiosas del país.

“Las obras que se exhiben en el Museo Municipal de Bellas Artes de Valparaíso son invaluables, es tanto su valor histórico, pictórico, patrimonial y ciudadano, que la hace tener valor pero no un precio de transacción comercial. Pretenderlo nos parece una incomprensión frente a lo que es una colección de un Museo”, añadía la misiva.

Pero la falta de astucia no terminaba ahí, porque luego de que la Municipalidad de Valparaíso solicitara al tribunal la nulidad del embargo, el juzgado procedió a cambiar la figura, reemplazándola por la de apercibimiento de arresto contra el alcalde. Fue el mismo director jurídico del municipio, Nicolás Guzmán, quien aclaró que la ley señala que la medida se aplica contra el alcalde que contrajo la deuda, lo que en este caso correspondería al ex edil Jorge Castro.

“Esto es importante porque determina cuál es el alcalde en ejercicio del periodo en el cual se contrajo la deuda. Nosotros estimamos, y así lo determinó la jurisprudencia de los tribunales, que la sentencia es declarativa, por tanto, declara una relación laboral anterior, y esa relación parte en el ejercicio del ex alcalde Castro. Por lo tanto, el abogado demandante debería pedir la medida de apremio de arresto en contra del alcalde que estaba en ejercicio al momento de originarse la deuda. Como la deuda se origina en el periodo del alcalde anterior, tiene que pedir la medida de arresto contra ese alcalde, que es el ex alcalde Castro, no contra el alcalde Sharp”, explicó Guzmán.

Todo indica que, al parecer, el abogado Rodolfo Precht está salvando a su ex jefe con un salvavidas de plomo.

