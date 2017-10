(VIDEO) Duro round entre Alejandro Navarro y Matías del Río: “O me voy yo o te vas tú”

Un duro enfrentamiento se produjo entre el candidato presidencial del partido Pais, Alejandro Navarro, y el periodista de radio Duna, Matías del Río, durante la transmisión del programa “Estación Moneda” de dicha emisora. El choque se dio por las críticas del presentador al aspirante de La Moneda por haberle lanzado monedas a Sebastián Piñera en el pasado debate organizado por Archi.

“He hecho en mi vida cosas mucho más valientes que arrojarle un par de monedas a Piñea. Ojalá hubiera tenido más monedas porque habrían sonado más”,explicó enfático Navarro, recalcando que “no diría que fui descortés. No me interesa ser cortés con Piñera, tampoco ser descortés”.

“No creo que usted debería estar sentado aquí”, abrió los fuegos el periodista, al iniciar su crítica por el actuar de Navarro, Con estas palabras el periodista Matías del Río arremetió contra el candidato presidencial, por el incidente ocurrido con Sebastián Piñera en el debate de la Archi.

Ante esto, Navarro respondió: “Entonces me voy…si eso representa la opinión del panel y de la radio me voy. Si yo voy a permanecer aquí y tú crees que yo no debería estar aquí, te vas tú. Entonces o me voy yo o te vas tú. Es una descalificación que no te acepto”.

“Estoy aquí porque me lo he ganado en cinco elecciones, porque represento a un sector importantes de la izquierda y porque jamás le he pasado el platillo a ningún empresario”, prosiguió el actual senador por la región del Bío Bío, el que afirmó “Espero que a Piñera le den el mismo trato que tú me das a mí porque yo creo que él es un sinvergüenza”.

Ante esto del Río sostuvo que “yo no soy dueño de la radio por lo tanto no soy yo quien estima que usted esté o no esté aquí. A mí me toca profesionalmente estar acá, pensé no venir, vengo exactamente porque creo que la democracia…”.

Puedes ver el video aquí:

