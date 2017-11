“Avanzar más”. Así describen desde el comando de Alejandro Guillier el sello que desean imprimir en un eventual gobierno encabezado por el ex lector de noticias. En conversación con el Área Audiovisual de El Ciudadano, la vocera de la candidatura del senador, Roxana Pey, afirmó que el abanderado oficialista “ahora se abrió además a analizar algunos temas que no estaban explicitados, pero estaban dentro del sentido de la propuesta”.

Hace unos días, Guillier entregó pistas acerca de la iniciativa que busca combatir el endeudamiento provocado por una de las peores políticas públicas concertacionistas: el Crédito con Aval del Estado (CAE).

En un acto realizado en el Teatro Coliseo, el senador por Antofagasta prometió “eliminar de inmediato la deuda del 40% de los deudores que no están en condiciones de pagar”, propuesta que tendría un costo de US$ 350 millones.

Al respecto, Pey reconoció que “el endeudamiento se convirtió en un problema del Estado, no se puede eludir” y que desde su candidatura pretenden profundizar la politica de gratuidad universitaria. “Dimos los primeros pasos en gratuidad, pero eso no era suficiente”, admitió.

En relación al CAE, la ex rectora de la Universidad de Aysén aseguró que “se va a terminar de inmediato, pero en esa transición habrá un remanente de personas que van a ir quedando con otros instrumentos”.

De paso, tuvo duras críticas para la propuesta del candidato de Chile Vamos de implementar la gratuidad para el 90% de las matrículas en educación técnico profesional. “A mí me indigna la propuesta que sacó Piñera, porque significa mantener y profundizar la segregación en la educación superior. En la concepción que tiene la derecha, los estudiantes de más escasos recursos deberían ser todos técnicos y a esos se les apoya, porque además son carreras más baratas. Siempre con la trampa, siempre con la cosa chueca”, señaló Pey.

Otros temas que han motivado emplazamientos a la candidatura oficialista son el fin a las AFP y la Asamblea Constituyente como mecanismo para crear una nueva Constitución.

Sobre el primer punto, Roxana Pey afirmó que la propuesta de Guillier se abre a “una cantidad de posibilidades, desde lo que él ha señalado –no vamos a permitir que las AFP tengan el monopolio–, hasta otras propuestas, que habrá que incluirlas, conversarlas, avanzar en estos cuatro años”. En ese sentido, agregó: “Si este no es un tema simple de resolver y que se siente a conversar el futuro Presidente de Chile con Luis Mesina, del movimiento No+AFP, me parece algo muy auspicioso”.

Respecto de la segunda materia, solo expresó: “Vamos a hacer un plebiscito (…) después seguiremos hablando de mecanismos”.

Además, la vocera del comando de Alejandro Guillier dedicó palabras al Frente Amplio, conglomerado que se ha vuelto clave en la definición presidencial del 17 de diciembre, tras el 20% de las preferencias alcanzado por Beatriz Sánchez.

“Han sido muy responsables en señalar claramente que no quieren un gobierno de derecha, porque eso sería un retroceso tremendo. Entonces, no querer un gobierno de derecha significa votar por Guillier. No lo van a llamar públicamente, no sabemos todavía. Si no se llama públicamente a votar, se entiende el mensaje, de todas maneras”, sostuvo Pey.