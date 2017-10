Vuela alto Capitán Planeta: Lagos lamenta rechazo a Dominga y apoya Alto Maipo e Hidroaysén

Una polémica entrevista concedió el ex presidente (y casi candidato presidencial) Ricardo Lagos Escobar a revista Capital. En la conversación se mostró partidario de controvertidos proyectos energéticos, como Dominga, Alto Maipo e Hidroaysén. Además, aprovechó de criticar a Donald Trump y su postura que desconoce el cambio climático.

Respecto del proyecto minero portuario Dominga de la empresa Andes Iron, Lagos consideró “lamentable” su rechazo, argumentando que “si funcionó la autoridad, lo peor son los Diktat (expresión que los alemanes utilizaron para referirse a la imposición del Tratado de Versalles). Y el país quedó con una sensación de Diktat”.

El ex mandatario agregó que “en este tipo de temas, hay que ser precisos y para eso es clave una institucionalidad ambiental. Que el proyecto no dependa de una decisión, como aquí, que pareció venir de… Porque lo otro, al final, es decir: ‘Mire, los proyectos ambientales se aprueban cuando el presidente o la presidenta los aprueba’. ¿A eso queremos llegar? No, porque quién va a hacer una inversión si la aprobación de proyecto depende de una sola persona”.

También fue consultado sobre el proyecto Hidroaysén, ante lo cual dijo estar de acuerdo con su concreción. “Yo opinaba que había que hacerlo. El gran problema –y siempre lo dije– es que la mayor cantidad de agua disponible para bajar estaba en la desembocadura. Por lo tanto, una vez que usted concedía derechos de explotación, el señor que estaba aguas arriba se iba a oponer a cualquier merced de agua. Con ese criterio no habría habido valle del Maipo. Afortunadamente, los derechos de agua del valle del Maipo estaban concedidos a partir del siglo XIX y XX, antes de que se inventara la electricidad”.

Como si fuera poco, manifestó su apoyo al proyecto hidroeléctrico Alto Maipo. Dijo que le parece una buena iniciativa “porque es un proyecto de pasada, pero tiene otras características”. En ese sentido, agregó que “hay que entender que cuando das derechos de aprovechamiento de agua para producir electricidad, esa agua no es de uso consuntivo. No se consume. Lo único malo es que aguas arriba sí es consuntiva y, segundo, los momentos en que usted quiere bajar el agua son distintos a cuando quiere consumir”.

Palos a Trump

Como la humildad no es característica de Lagos, en la conversación se situó como contraparte del presidente estadounidense, Donald Trump, en materia de cambio climático.

“Ya sacó a EEUU del Acuerdo de París, argumentando que se hizo para perjudicar a su país, lo cual es una falsedad absoluta. Obama se comprometió a reducir el número de emisiones y nadie lo obligó. Cuando un país se compromete, tiene que cumplir. Por eso, cuando me enteré de la decisión de Trump, me piqué y decidí liderar la ‘Operación Verdad’”, declaró al respecto.

“Veo la inconsistencia de las cosas que hace y dice. Con el mayor respeto por la gente que gana plata, él (Trump) quiere ver el aquí y ahora, pero es un hombre que no mide las consecuencias de lo que dice. En EEUU lo están enfrentando sus gobernadores y alcaldes. Esto sucede porque cada vez toma más fuerza la idea de que las ciudades juegan un rol determinante en el calentamiento global”, disparó el “Capitán Planeta”.

El Ciudadano