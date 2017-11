Lawentuchefes: mujeres mapuche que encuentran cura a las enfermedades por medio de los sueños

“Agentes de salud”, “médicas” y “hierbateros”. Así define un artículo de Mapuexpress a las lawentuchefes. El portal de noticias conversó con dos del territorio de Tirúa, Albertina Lihuenpi Huenupil y Rosa Cayupe, quienes contaron acerca de su papel dentro de la cultura mapuche y su capacidad para soñar con el remedio apropiado para cada enfermo.

Según describe el mismo artículo, las lawentuchefes poseen un don que proviene, generalmente, de la herencia. Aquel regalo, les permite comprender mediante sus sueños los remedios necesarios para atender los distintos nutran.

“Para hacer remedios tengo que soñar primero los enfermos y ahí sé que remedios tengo que darle a la persona y me dirijo yo a buscar los remedios, antes de eso no puedo darles remedios, aunque llegue un enfermo no puedo decirle voy a darte este vaso de remedio si yo no sé que se va a aliviar, no todas las personas tienen el mismo síntoma, ahí personas que les duele una cosa y a otros otra, y así no puedo tener remedios determinados para darle a cada persona”, explica Rosa Cayupe.

En tanto, Albertina Lihuenpi comenta que a la medicina occidental carece de enfoques para determinar enfermedades, “porque el doctor no conoce todos los kutran (enfermedad), a mí me parece que deberíamos tener una machi más cerca porque la machi sabe que enfermedad tiene, enfermedad buena/ natural o cosas malas, y uno como lawentuchefe no sabemos esas cosas, no somos machis, somos conocedores de los lawen no más”.

“Hay un equilibrio, entre el don y el remedio; yo una vez me mandaron sola a buscar lawenes, como que yo vi peleando dos toros y dos chucaos peleando, y perdí los sentidos cuando desperté, yo tenía mucho remedio cuando desperté, yo estaba sentada y como uno antes andaba a pata, al lado de mi pie cuando desperté tenia muchos remedios, de todo”, agrega.

A su vez, Rosa Cayupe retrata la imposibilidad de curar a los enfermos, debido a la intervención de las empresas en territorio mapuche, que destruyen la fuente medicinal usada por las lawentuchefes, “porque después vinieron las empresas salmoneras, cuando nosotros por el mar nos mantenemos, y ahora vienen a decirnos: -Usted no pertenecen, y ahí como vamos a aliviar personas si van a contaminar tanto, algo siquiera que las autoridades se pongan la mano en el corazón que no nos quiten el mar; y si yo miro hay puros eucaliptos moviéndose con el viento, si antes era puro nativo y ahí estaba el lawen, están contaminando y los pobres por más que quieran remedios, no hay remedio, porque lo que uno tiene que darle a la persona lo encuentra solamente en los montes ahora, y si no hay fallecen nomas, así cuanta gente que fallece en otros lados por falta de remedio”.

El Ciudadano

Fuente: Mapuexpress