Un estudio realizado por la Universidad de Magallanes (UMAG) indica que la prevalencia general de violencia en las mujeres de dicha región, entre 15 y 49 años, por parte de su pareja, alcanza a cuatro de cada 10 mujeres.

Según informaciones de El Pingüino, Teresa Lizondo, seremi del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, sostuvo que “en el estudio realizado por la UMAG, la presencia de violencia en la mujer por parte de su pareja en nuestra región es mayor en Puerto Williams, 5 de cada 10 mujeres; siendo las más baja en la ciudad de Puerto Natales, 2 de cada 10; Punta Arenas presenta un 39,9% y Porvenir 39%, es decir, 4 de cada 10”.

La autoridad complementó además señalando que 7,6% de las mujeres ha sufrido de violencia durante el embarazo.

El medio regional incluye la explicación de la doctora Natalia Castro, médico general del Cesfam Thomas Fenton, quien advirtió que “los niños repiten los patrones de conducta de los padres. Si un niño escucha o ve que sus padres viven en un patrón de violencia, la probabilidad de que siga esos pasos es de 50%. La violencia contra la mujer es un estilo de vida, un problema social, que no tiene nada que ver con el nivel económico o educacional. Nosotros hemos realizado una nueva campaña publicitaria llamada He for She, bajo el concepto contra la violencia te apoyamos, porque la idea no es seguir peleando sino educar y abrir los ojos”.