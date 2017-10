Antofagasta: Multarán con 250 mil pesos a la gente en situación de calle

Con seis votos fue aprobada en el Concejo Municipal de Antofagasta una polémica ordenanza que multará hasta con 250 mil pesos a quienes se encuentran en situación de calle en la comuna. La medida entrará en vigencia este 1 de noviembre y también considera multas a quienes pidan limosna, limpien parabrisas de automóviles en la vía pública, hagan malabares o ejerzan el comercio ilegal en las calles.

La polémica mayor está dada en este caso por la idea de multar a quienes duermen y viven en la calle, ya que se considera que si las personas se encuentran en esa situación, es porque evidentemente no cuentan ni contarán con el dinero para pagar estas multas. Sin embargo, la alcaldesa Karen Rojo defendió la ordenanza -denominada “sobre ordenamiento y uso de los bienes de uso público” e indicó que como municipio “no estamos desamparando a las personas vulnerables que necesitan apoyo social”.

La alcaldesa añadió que la multa se aplicará “caso a caso” a las personas en situación de calle, pero quienes tienen domicilio fijo y duerman en la calle tendrán “asegurado” el castigo.

En declaraciones a El Mercurio de Antofagasta, la jefa comunal antofagastina recordó que la idea de realizar esta ordenanza nació a raíz del asesinato que perpetró un limpiavidrios a una persona en pleno centro de la ciudad.”Esta situación hizo que llamara a todas las instituciones del Estado para trabajar en conjunto y entender qué es lo que estaba pasando en la ciudad en materia de seguridad y por qué no estábamos haciendo bien el trabajo”, explicó la alcaldesa.

“Con estas multas no pretendemos hacernos ricos. Ojalá no sacar ninguna multa. Por supuesto que hay casos y casos y por lo tanto tenemos que usar el criterio. Me alegro mucho que ahora se esté tocando este tema para trabajar de manera coordinada. Ayudar a la gente no es sólo entregar un pedazo de pan y un colchón. Hay algunos de ellos que tienen problemas de drogadicción y problemas mentales y deben rehabilitarse y sanarse. Hay personas a las que les gusta estar en la calle, al menos eso es lo que nos responden cuando les preguntamos”, concluyó.