Chillán: Presidenta Bachelet promulga la ley que crea la nueva Región del Ñuble

Este sábado la Presidenta Michelle Bachelet firmó el decreto que da vida a la nueva Región del Ñuble, en un acto realizado en la Casa del Deporte de Chillán, la flamante nueva capital regional.

En su discurso, Bachelet dijo que espera “que la futura autoridad regional sea elegida por los ciudadanos de Ñuble y no decidida en un escritorio de Santiago. Estoy segura que el Congreso Nacional aprobará el proyecto de ley que habilita la elección de los intendentes, permitiendo que en el siguiente periodo electoral -o cuando así lo defina la ley- sean las comunidades regionales las que decidan quién liderará el Ejecutivo regional”.

La mandataria agregó que “esa será la culminación de un proceso que no se detiene, que no puede detenerse, porque restituir poder a las regiones es un objetivo permanente. Pero no basta con ser región: hay que tener la capacidad de la fuerza, las atribuciones, las competencias para que ustedes puedan tomar su destino en sus manos”, expresó.

El acto de promulgación en Chillán tuvo como cierre una presentación del destacado grupo nacional Los Jaivas.

Foto: Prensa Presidencia