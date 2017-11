Un grupo de alumnas del instituto Duoc UC de Viña del Mar denunció haber sido víctimas de acoso sexual y verbal por parte de un profesor de dicha institución, que confirmó la información y señaló que el acusado se encuentra suspendido de sus funciones.

La situación afectaría al menos a diez estudiantes de la carrera de Ingeniería en Administración en Recursos Humanos, y fue dada a conocer este viernes a través de un comunicado publicado en Facebook, en donde las afectadas señalaron que los casos de acoso eran “un secreto a voces que finalmente salió a la luz”.

Una de las estudiantes de la carrera, que pidió resguardo de su identidad, declaró a radio Bío Bío haber sido “manoseada” por el docente, y que una vez ocurrido el hecho, supo de otras compañeras que también habrían enfrentado acosos sexuales y verbales por parte del profesor.

“El pasado martes de esta semana, estaba en clases con el profesor y me acerqué a preguntarle una duda sobre la materia, y él me empezó a tocar las caderas (…) Me enteré que a una niña también le pasó y ella fue a denunciar. Han aparecido bastantes niñas la verdad que han sufrido acosos de parte de este profesor”, dijo la joven.

Según la estudiante, ella denunció la situación a las autoridades de la Escuela de Ingeniería en Administración en Recursos Humanos, pero, de acuerdo a su versión, en la Facultad habrían descartado el despido del docente a menos que una treintena de estudiantes lo denunciara.

“A mi la solución que me dieron en Duoc fue cambiarme el profesor para las evaluaciones que me quedan, entonces no sé si va a seguir ahí. Las niñas dicen que no, las que han ido a hablar, dijeron que tenían que ser mínimo treinta las afectadas para poder tomar medidas”, expresó la chica a la misma emisora.

En tanto, otra de las alumnas afectadas señaló haber vivido una situación similar algunas semanas atrás, y no descartó realizar una denuncia formal en Carabineros ante la respuesta entregada por las autoridades de la carrera, la cual consideró como insatisfactoria.

“Yo no quise hacer denuncia formal ante los Carabineros porque pensé que el Duoc iba a hacerse más cargo del asunto, no han hecho nada, hablé con todas las autoridades del Duoc y la única solución fue cambiarme de sección, para que pudiera dar las pruebas y así no me echara el ramo”, señaló la estudiante.

A través de un comunicado, DuocUC informó de una investigación interna de los hechos y que “el docente fue suspendido momentáneamente de sus funciones”.

“En relación a la publicación en redes sociales contra un docente de nuestra institución, y pese a que las circunstancias son de índole personal, queremos informar que nuestra casa de estudio está en conocimiento, por lo que ya se están aplicado los protocolos internos. Actualmente está en curso un sumario para establecer la veracidad de los hechos, el docente se encuentra suspendido de sus funciones y la institución está prestando apoyo a las alumnas y sus familias. Mientras dure la investigación, Duoc UC no emitirá juicios en relación a este caso y seguirá prestando toda la colaboración que se requiera”, expresaron desde la institución.