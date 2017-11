Una sorpresiva noticia publicó esta semana Radio Bio Bio sobre el futuro que podría tener la investigación por la muerte del estudiante universitario Jorge Matute Johns, quien desapareció en noviembre de 1999 tras concurrir a la discoteque “La Cucaracha” de Talcahuano.

A 18 años del enigma, la ministra en visita Carola Rivas, quien asumió el control de las diligencias en 2014, no habría podido establecer la responsabilidad de terceras personas, por lo que estaría evaluando sobreseer el expediente.

Según el medio radial, si bien se estableció que la muerte de “Coke” sucedió con motivo de una intoxicación con pentobarbital, la integrante de la Corte de Apelaciones de Concepción habría determinado que algunas de las personas involucradas en los hechos habrían muerto.

Se trata aun así de una versión obtenida por fuentes de tribunales y que no ha sido confirmada por la ministra, quien se ha excusado de contestar preguntas a la espera de una reunión que tendría la próxima semana con la familia Matute Johns, a la cual revelaría los últimos avances.

Cabe recordar que en abril de 2017, luego del abrupto fallecimiento en Egipto del ex dueño de “La Cucaracha”, Bruno Betanzo, la magistrado aseguró que el deceso no afectaba el curso de la indagatoria, ya que su participación había sido “descartada”.

Esto luego de afirmar en agosto de 2016 que el empresario había sido víctima de supuestas imputaciones falsas realizadas por Cristian Montes y Cherie Ruiz, dos antiguos empleados del local nocturno sometidos a careos con Betanzo y el ex jefe de la inteligencia penquista de Carabineros, mayor (r) Jorge Caamaño.

“Aquí no existe conspiración, sólo existen dos personas que en un momento involucraron a policías de Investigaciones, a Carabineros, a sus propios jefes, a una red de tráfico, incluso a personas que ni siquiera estuvieron ahí esa noche”, manifestó la jueza a los periodistas.

En esa oportunidad, Rivas también desestimó la “pista verde” que orientó sospechas a uniformados presuntamente ligados al narcotráfico y a autoridades políticas, como el ex ministro del Interior -y futuro senador PS por Arica- José Miguel Insulza, quien ha dicho no conocer a la testigo que lo involucró, y cuya identidad fue protegida y cambiada por un tribunal.

Una segunda figura pública que ha descartado tener vínculos con “Mañungo”, el ex mandamás del denominado “cartel de Coronel”, es el actual general de Educación de Carabineros -ex edecán de Bachelet en 2016, ex escolta de Frei en 1998 y ex jefe del OS7 de Concepción en 1995-, Rafael Rojas Agurto, cuya tarjeta de presentación fue hallada en poder del citado traficante en julio del año 2000.

“Ignoro la existencia y contenido de una supuesta carpeta en poder del ex-Teniente Jaime Guzmán, que respecto de investigaciones por narcotráfico en la Octava Región, contenía alguna de mis tarjetas de presentación, como asimismo, ignoro las circunstancias en que la misma – aparentemente – habría sido incluida en ella; situación similar a la indicación del teléfono denominado “MONEDA”, en una libreta requisada”, escribió el oficial en una carta enviada a El Ciudadano.

Junto con negar amistad o cercanía con “Mañungo”, Rojas agregó: “Conozco al señor José Miguel Insulza sólo con ocasión de la labor que he desempeñado en La Moneda, a contar del año 1998, en un ámbito estrictamente profesional, cuando aquél ejerció el cargo de Ministro de Estado”.