Mujer con discapacidad denuncia a terminal de Puerto Montt: se orinó porque le habrían negado el baño

Un lamentable caso de negligencia se registró en el terminal de buses de Puerto Montt, región de Los Lagos. Según reporta radio Bío Bío, una mujer con discapacidad denunció que le negaron el acceso a un baño del recinto, por lo que no alcanzó a orinar en otro.

Olga Flores es el nombre de la denunciante, quien detalló que pidió una llave para ingresar al servicio sanitario del primer piso, pero en el módulo de servicio al cliente se la habrían negado.

“Me dijeron que tenía que ir al segundo piso. Fui y no pude hacer pipí, porque el baño tiene una sola manilla y no puede sujetarme. Me hice un poco”, afirmó a la estación radial.

Desde el recinto, Jose Luis Jara, encargado de seguridad del terminal de buses, entregó su versión a Bío Bío.

“Por lo menos, lo que dice relación con los baños (para) minusválidos están habilitados a diversos horarios durante el día”, señaló.

