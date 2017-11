Municipalidad de Teno responde a investigación por eventual fraude al Fisco

Contestando a través de un comunicado al informe de la Contraloría Regional del Maule que detectó irregularidades en obras ligadas a una empresa del alcalde RN de Hualañé, Claudio Pucher, el municipio de Teno, a cargo de la alcaldesa UDI Sandra Valenzuela, informó hoy que prestará colaboración con la indagatoria que lleva adelante la Fiscalía Local de Curicó.

En su cuenta de Facebook, la entidad repudió “todo tipo de acciones indebidas que se produzcan al interior del municipio o por un funcionario en particular en el ejercicio de sus funciones”, señalando que desea “aclarar y transparentar lo sucedido”.

El texto indicó así que la alcaldesa y sus funcionarios han efectuado “los procesos de compras públicas con apego al marco legal vigente”, y que “no se han realizado acciones tendientes a favorecer alguna empresa determinada en un proceso público de licitación, en los cuales se ha velado por el estricto cumplimiento de los principios que regulan el proceso de compras públicas, tales como transparencia, el derecho de oferente y la igualdad de los mismos”.

Esto pese al conflicto de interés advertido por la Contraloría, y que vincula al ahora ex director de Obras de Teno, Sergio Espinoza Coya, con Dolmen Limitada, firma que ganó contratos por más de $220 millones, incumplió bases de licitaciones y registró, en algunos casos, multas por atrasos que no fueron cobradas.

Respecto a lo anterior, el municipio subrayó que el asunto “solo vincula a un funcionario en particular y no a la totalidad de quienes son parte de la administración actual”, y que la situación de Espinoza solo fue conocida “luego de los resultados de la investigación (de Contraloría), ya que el ex Director negó e incluso a través de documentos firmados, que no tenía vinculación ni le afectaban conflictos de interés con la empresa aludida“.

“Toda la información obtenida tras el proceso llevado a cabo por el órgano de control fue puesta en conocimiento del Ministerio Público, por parte de la propia municipalidad, en una fecha anterior a la remisión de los antecedentes por parte de Contraloría, con la finalidad de que se esclarezcan los hechos y se sancionen a los culpables, en la eventualidad de existir responsabilidades penales de los hechos descritos, y si así se determina, por parte de los Tribunales penales competentes, la Municipalidad presentará la respectiva querella, en contra de quienes resulten responsables“, sostuvo la municipalidad.

La declaración informó además que el 23 de octubre, la alcaldesa envió copia de las carpetas de los proyectos adjudicados por Dolmen a la Fiscalía, haciendo lo mismo con el informe de Contraloría el 6 de noviembre, “con la finalidad que sea el órgano persecutor el encargado de investigar eventuales responsabilidades en el ámbito criminal, haciendo presente que este Municipio colaborará con la entrega de todo tipo de antecedente necesario para aclarar los hechos”.

“Tras lo ocurrido, se han tomado todas las medidas necesarias para salvar las observaciones realizadas por el órgano de Control, se ha dispuesto el inicio de una investigación sumaria interna, además del sumario administrativo dispuesto por la Contraloría General de la República, Región del Maule, y se realizarán en el futuro todas las acciones que se estimen pertinentes para seguir llevando a cabo nuestra labor de manera transparente como se ha hecho hasta el momento”, puntualizó.

Cabe señalar que el informe aludido también observó situaciones que podrían implicar, a lo menos, una responsabilidad política de Valenzuela.

“Se advirtió la falta de control jerárquico permanente, por parte de la autoridad comunal, sobre la actuación del personal de su dependencia, especialmente del ex Director de Obras, dada la extensa data de la relación existente entre los señores Espinoza Coya y Pucher Lizama, puesto que, por la naturaleza de la posición que ocupaba dicha jefatura, debía velar por la observancia irrestricta del principio de probidad administrativa“, señala una de las conclusiones del Informe de Investigación Especial 833/2017.

La Contraloría Regional del Maule corroboró igualmente que la entidad edilicia “no cuenta con mecanismos y acciones para prevenir eventuales conflictos de interés y faltas a la probidad administrativa… confirmándose la falta de instrucciones formales de la autoridad comunal y/o capacitaciones al personal”.

En cuanto al avance de las pesquisas en Fiscalía, este medio confirmó que el ex director de Obras de Teno, Sergio Espinoza, ya declaró ante personal de la Policía de Investigaciones para entregar su versión de los hechos.

Matías Rojas

El Ciudadano