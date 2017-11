El sindicato de trabajadores del supermercado Eltit, de Pucón, nacido en marzo del 2017, presentó a la empresa un proyecto de negociación colectiva, el cual fue suspendido por los propios trabajadores durante la huelga, mediante el uso del artículo 369 del Código del Trabajo, que pospone la negociación hasta por 18 meses.

Este hecho no fue aceptado por el supermercado Eltit, quien en una acción legal presentada ante la justicia, señaló que los trabajadores no podían pedir la prórroga de la negociación por ser su primera negociación colectiva. Asimismo, la empresa alegó que los trabajadores no tenían un contrato colectivo vigente, por lo tanto, no podían solicitar que la negociación se posponga.

Finalmente, el Tribunal desestimó este alegato y falló a favor de los trabajadores: “Se rechaza la demanda en todas sus partes, declarando que el empleador está obligado a cumplir con la obligación contraída con el Sindicato, debiendo celebrarse un contrato colectivo que contenga idénticas estipulaciones a las establecidas en los contratos individuales de trabajo de los trabajadores afectos al proyecto de contrato colectivo presentado por el sindicato”.

Fredy Martínez, presidente del sindicato, señaló a Sindical.cl que “en la negociación colectiva, solicitamos lo básico, un reajuste salarial, aguinaldo, asignación por locomoción y colación, sin embargo, nos ofrecen más de lo mismo que existe para cualquier trabajador regular de la empresa, y alrededor de $3.000 de aguinaldo para el día del trabajador”.

Por este motivo, el sindicato estuvo en huelga desde el 19 de junio hasta el 04 de julio de este año, proceso que fue muy difícil para ellos, ya que era su primera movilización y decidieron acabar con ella, posponiendo la negociación mediante el artículo 369, ya que el ánimo de los trabajadores no era el mejor, pues hubo algunos quiebres en las relaciones debido a las bajas por renuncias voluntarias.

“Los trabajadores están bastante tristes por no haber conseguido lo que esperábamos. Por el momento, estamos en una instancia de análisis y autocrítica, esperamos continuar con la negociación en enero del 2019 de acuerdo al artículo 369 del Código del Trabajo, en la cual vamos a seguir solicitando los puntos que consideramos básicos en la negociación”, añadió el dirigente.