Quilpué: Preocupación entre vecinos por un anciano que dispara desde su ventana

Preocupación existe entre los vecinos del sector de Belloto Norte, en la comuna de Quilpué (Región de Valparaíso), por un hombre de 65 años que acostumbra a efectuar disparos hacia el exterior desde la ventana de su vivienda.

Según consigna radio Cooperativa, hace una semana fue publicado en redes sociales un video con la detención ciudadana contra el anciano, que terminó con Carabineros trasladándolo a su unidad policial, donde estuvo sólo unas horas, para posteriormente ser dejado en libertad.

El hombre, apodado el “Ítalo Nolli”, en alusión al hombre que murió en 2011 tras asesinar a dos detectives en Santiago, ha sido sorprendido con armas de aire comprimido en la vía pública, de las cuales ha hecho uso reiteradamente. De acuerdo a los testimonios de los vecinos, el sujeto suele disparar -desde el interior de su hogar- a casas, vehículos y animales e incluso una vez abrió fuego contra un detective. Aseguran que el adulto mayor le ha dicho a Carabineros que estuvo en el Ejército.

El gobernardor provincial de Marga Marga, Christian Cárdenas, declaró a la emisora que “como no hay una orden de allanamiento, no podemos hacer ingreso al domicilio de esta persona, debido a que esto tiene que ser determinado por un tribunal o, en este caso, por el fiscal”. No obstante, Cárdenas detalló que se ha detectado que éste “tiene una cámara de televigilancia al exterior de su vivienda, algunos sensores de movimiento al interior de ésta y algunas armas de aire comprimido”.

La autoridad dispuso la presencia de un asistente social y un psicólogo para catastrar la situación de daño en el sector, ubicado en la avenida Gómez Carreño. Asimismo, añade el reporte de Cooperativa, debido al temerario actuar del adulto mayor, el colegio cercano ha debido suspender sus actividades al aire libre para no poder en riesgo a sus alumnos.