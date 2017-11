Con una gran afluencia de vecinos y vecinas, se dio el vamos a las Jornadas de Planificación Participativa impulsadas por la Alcaldía Ciudadana en Valparaíso, iniciativa que busca trabajar de forma comunitaria en la recuperación, reconstrucción y transformación de la ciudad.

Las jornadas partieron este fin de semana en el Liceo Eduardo de la Barra, hasta donde llegaron vecinos del Almendral, Las Cañas, El Litre, Merced, La Virgen, La Cruz y Santa Elena, en la mañana. Y de Monjas, Mariposa, Alegre, Cárcel, Florida, Miraflores, Panteón, La Loma, Jiménez, Yungay, Concepción, Bellavista y San Juan de Dios.

En total, la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA) de la Municipalidad, realizará 10 jornadas territoriales que abarcarán todos los cerros y sectores de Valparaíso, incluidos Placilla y Laguna Verde.

“Como Alcaldía Ciudadana nos comprometimos a planificar participativamente nuestra ciudad. Y eso hemos hecho durante todo el año en encuentros y talleres con la comunidad. De esta manera vamos a poder construir el Plan de Desarrollo Comunal y el Plan Regulador Comunal”, sostuvo la encargada de SECPLA, Tania Madriaga.

VECINOS

Las Jornadas de Planificación Participativa, consisten en mesas de trabajo donde los vecinos “pueden dar su opinión acerca de cuáles son los proyectos prioritarios para el territorio y que deben guiar las prioridades de los planes de desarrollo que deben estar listos el próximo año. Estamos iniciando este proceso formal que esperamos sea vinculante para que los vecinos puedan hacer un control y participar en la implementación de los proyectos”, agregó Madriaga.

Daniela Feliu, vecina del Barrio O’Higgins, comentó en la jornada que lo que la motiva seguir defendiendo los barrios. “Tanto supermercado y edificios me asusta. Y vine con mi sobrina para que ella sepa sus derechos como ciudadana, los que ahora se están notando más acá en Valparaíso”.

En esa misma línea, Maria Eugenia Avilés, del cerro Las Delicias, expresó que “vamos a ver qué se puede hacer con una alcaldía que nos hace participar a todos. Eso es fundamental, la gente no participa mucho porque todavía tenemos el peso de la dictadura que tuvimos, pero estos encuentros productivos van rompiendo ese miedo”.

Claudio Guerrero, quien no vive en Valparaíso, pero trabaja en la Universidad Católica, también valoró el encuentro. “Me parece genial y me gusta la metodología que utilizan. Cómo concebir una ciudad donde las decisiones se toman desde arriba. Las comunidades deben formar parte. Por eso me parece crucial este tipo de encuentros”.

Finalmente, la encargada de SECPLA, extendió la invitación a todos los vecinos a participar en las jornadas territoriales para hablar sobre los barrios y sus necesidades.

Para más información, está disponible el correo [email protected]