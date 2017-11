A raíz de algunas versiones de prensa que señalaron que el Juzgado de Cobranza Laboral decretó por oficio el “apercibimiento de arresto” en contra del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, si es que no se cancelaba en un plazo de 60 días una deuda mantenida con algunos ex funcionarios municipales, desde la Alcaldía Ciudadana hicieron llegar una aclaración por parte del abogado y Director de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Valparaíso, Nicolás Guzmán.

El profesional explicó en la nota que “en un momento, se embargaron los cuadros del Museo Baburizza, luego nosotros promovimos el incidente de nulidad del embargo, y el tribunal lo que resolvió es dejar sin efecto el embargo sobre los cuadros y que se sustituyera la medida de apremio, ya no por el embargo, sino por la medida del artículo 32 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Este artículo establece que por las deudas contraídas por la Municipalidad relativa a estos temas, la medida de apremio que se puede utilizar es el arresto contra el alcalde, pero la norma no se acota ahí. Dice, ‘contra el alcalde en ejercicio en el período en el cual se contrajo la deuda’, entonces hay que determinar la naturaleza de la sentencia que establece la deuda, ¿es declarativa o es constitutiva?”

Guzmán agrega que “esto es importante porque determina cuál es el alcalde en ejercicio del periodo en el cual se contrajo la deuda. Nosotros estimamos, y así lo determinó la jurisprudencia de los tribunales, que la sentencia es declarativa, por tanto declara una relación laboral anterior, y esa relación parte en el ejercicio del ex alcalde Castro, por lo tanto el abogado demandante debería pedir la medida de apremio de arresto en contra del alcalde que estaba en ejercicio al momento de originarse la deuda”.

Finalmente, el Director de Asesoría Jurídica expresó que “como la deuda se origina en el periodo del alcalde anterior, tiene que pedir la medida de arresto contra ese alcalde, que es el ex alcalde Castro, no contra el alcalde Sharp. Otra cosa sería si la sentencia fuera constitutiva, que permitiría crear la relación laboral en el momento en el que se dicta la sentencia, que es el año 2017, lo cual no es así y ya está zanjado por la jurisprudencia de la Corte Suprema”.