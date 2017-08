Presidenta del Colegio Médico: Enfermedades no pueden ser argumento para una Ley de Migración

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, afirmó que el tema de las enfermedades contagiosas “no puede ser argumento” para intentar motivar una Ley de Inmigración.

“Me parece un poco irresponsable, yo espero mucho más de los parlamentarios, independiente del sector que vengan. O sea, intentar motivar con esto una Ley de Inmigración me parece no ha lugar. Hay otros temas, el de las enfermedades infecciosas no puede ser argumento”, sostuvo Siches en conversación con radio Cooperativa.

Ante el aumento de casos de VIH, la presidenta del Colegio Médico indicó que es “muy preocupante, evidentemente”, porque “al parecer, ha disminuido la sensación de riesgo de la población. (…) Al parecer, acá hay que reforzar los esfuerzos tanto en diagnósticos, en prevención, en promoción, en tratamiento y en algunas nuevas iniciativas que existen en el mundo”.

“Nuestra idea como Colegio es poder contribuir, ya se han recibido bastantes críticas de distintos sectores, a las propuestas, dar un debate serio, enfrentarlo con altura de miras, porque es un desafío que también nos involucra como médicos”, sostuvo la dirigente.

