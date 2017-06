Puerto Rico avanza en la aprobación del uso de marihuana medicinal

El proyecto que establecería un nuevo marco regulatorio para la industria del cannabis medicinal en Puerto Rico será llevado a votación en el Senado la semana próxima, anticipó el pasado martes 6 de junio, el presidente de dicha cámara legislativa, Thomas Rivera Schatz.

Al concluir los trabajos de la sesión, Rivera Schatz confirmó ante el pleno de la Cámara alta que el proyecto sobre la regulación y utilización de marihuana en pacientes de distintas enfermedades, que se evaluó conjuntamente con la Cámara de Representantes, sería considerado la semana entrante, aunque no se ha precisado el día aún.

Poco antes que el líder legislativo hiciera el anuncio, el senador Carmelo Ríos, portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, indicó que la medida contiene enmiendas, y reconoció que algunos miembros de la mayoría parlamentaria tienen reservas o dudas respecto a sus disposiciones. No obstante, Ríos se mostró confiado en que podrá ser aprobado, informa El nuevo día.

“Lo estamos mirando con mucha calma. (El proyecto) va a ser motivo de disputas porque sé que hay versiones y votos divididos. Entiendo que tenemos los votos con las enmiendas que se van a proveer”, indicó el portavoz de la mayoría en un aparte con periodistas durante la sesión de ayer.

Sin ofrecer mayores detalles sobre las enmiendas, mencionó que se analiza si se debe dispensar o no la flor del cannabis, si deberían adoptarse mayores medidas de seguridad, si se deben restringir las condiciones bajo las cuales una persona puede optar por este tratamiento y si la evaluación se debe dejar en manos de un médico generalista o requeriría la opinión de un especialista. “El asunto del cannabis medicinal no es tan solo la planta, no es solamente el asunto de si se vende o no se vende, o dónde se vende”, puntualizó Ríos al respecto.