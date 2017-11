El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) denunció a 7 empresas por usar publicidad engañosa con los denominados “productos milagro”, que se caracterizan por utilizar una estrategia comercial agresiva, que de acuerdo al ente fiscalizador, suele estar desajustada con la realidad respecto de las propiedades que ofrecen, utilizándose, además, mensajes que apelan a la autoestima de los consumidores.

Según consigna Soy Chile, se trata de los anunciantes Linio.cl, All Nutrition, Cruz Verde, Genomma Lab, GNC/Fasa, Nutrapharm S.A y Procter&Gamble, quienes presentaron “falta de información veraz y oportuna y de comprobabilidad en sus afirmaciones publicitarias”.

De acuerdo al reporte, el organismo hizo un estudio que incluyó un análisis de 21 productos considerados en la categoría de “productos milagro”, cuya publicidad efectuaba promesas para el tratamiento de enfermedades catastróficas como el cáncer, con frases como “…la curcumina inhibe el crecimiento del cáncer de piel, el melanoma y el cáncer de mama” y “…tiene resultados muy eficaces en más del 80% de los casos no terminales”.

Al respecto, el director nacional del Sernac, Ernesto Muñoz, declaró que “este tipo de estudios son muy relevantes, pues permiten detectar productos que se comercializan y promocionan con determinadas propiedades, pero que científicamente no están acreditadas, afectando no sólo el derecho de los consumidores de ser informados en forma veraz y oportunamente, sino que también pueden afectar la salud de las personas al no comprobar su eficacia y seguridad”.

En ese sentido, el servicio constató que siete productos, pertenecientes a seis empresas, incluidos en un estudio anterior del 2016, este año nuevamente se promocionaron con mensajes publicitarios similares. Por ejemplo, el producto Kyolic indica que contiene el componente lecitina “…una sustancia que disminuye la absorción del colesterol proveniente de la dieta, disminuyendo sus niveles de sangre, ejerciendo un efecto cardioprotector adicional”.

Asimismo, en la publicidad del producto Lipofit se indica por parte de la empresa que “…es el producto natural más efectivo en la pérdida de peso en grasa acumulada, sin cafeína adicionada”.

Por ello, la autoridad recomendó a la ciudadanía a evaluar críticamente la publicidad, y no dejarse llevar por promesas que parecen “demasiado buenas para ser verdad”.