10 personas que hicieron de todo para convertirse en perturbadores muñecos vivientes

En el mundo es muy común que las personas recurran a cirugías estéticas para arreglarse una que otra imperfección o, en casos extremos y peculiares, para parecerse a sus celebridades favoritas.

Sin embargo, y pese a muchas complicaciones de salud desarrolladas en personas que se han sometido a estos procedimientos, se ha desarrollado una moda que tiene como principal objetivo hacer que las personas se parezcan a muñecos de plástico vivientes. Si no nos crees, aquí te presentamos a 10 personas que están a un paso de conseguirlo.

1. Valeria Lukyanova

Denominada como la Barbie ucraniana, esta excéntrica mujer asegura que solamente ha recurrido a una cirugía de busto, y que su look de muñeca es resultado de un minucioso proceso de maquillaje y dieta extrema.

2. Rodrigo Alves

Este hombre estaba tan inconforme con su aspecto físico que no dudó ni un segundo en gastar 250 mil dólares y realizarse varias cirugías plásticas hasta convertirse en un Ken viviente.

3. Lil Miquela

Aunque la apariencia de esta chica parece sacada de un videojuego, especialistas en animación y cirugías estéticas afirman que esta mujer es una combinación viviente de ambas.

4. Amber Guzman

Debido a la distrofia muscular que ha padecido desde su infancia, Amber se convirtió en una muñeca viva, y comenta que el look de Barbie le salvó la vida ya que se imaginaba que era un juguete que necesitaba ayuda para poder moverse.

5. Duckie Thot

Después de su aparición en el reality show Australia’s Next Top Model, la Barbie de color se volvió famosa gracias a su exótica apariencia, hecho que la llevó a aparecer en portadas de revistas sumamente famosas como Vogue y Harper’s Bazaar.

6. Justin Jedlica

A pesar de que este chico se ha sometido a 190 cirugías estéticas, Justin dice que quiere ser “100% plástico”, es por eso que planea realizarse nuevos procedimientos quirúrgicos hasta obtener el aspecto que tanto desea.

7. Anastasiya Shpagina

A través de su canal de Youtube, esta diva afirma que su aspecto se debe gracias a las excelentes caracterizaciones que realiza.

8. Nannette Hammond

Para lucir como Barbie, esta chica se ha sometido a 43 cirugías estéticas, lo cual equivale a un gasto de más de 500 mil dólares.

9. Dakota Rose

Dakota afirma que nunca se ha sometido a cirugías plásticas y que su aspecto es resultado de un arduo trabajo de maquillaje día a día.

10. Angelica Kenova

“Mis padres no me dejaban pasear ni salir con chicos, así que no soy apta para la vida real: soy como una muñeca viva”, comentó Angelica, quien actualmente trabaja como modelo y adora que le digan Barbie.

